"ยามาชิตะ" พัตต์เบอร์ดีเพลย์ออฟ คว้าแชมป์เมย์แบงค์ฯ

มิยู ยามาชิตะ นักกอล์ฟหญิงชาวญี่ปุ่น สร้างป่าฏิหาริย์รอบสุดท้าย คว้าแชมป์เมย์แบงค์ แชมเปียนชิป ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน โดยพลิกจากตามหลัง 8 สโตรก
โปรวัย 24 ปี สัมผัสแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ ครั้งที่ 2 รอบ 3 เดือน หลังทำสกอร์วันสุดท้าย 7 อันเดอร์พาร์ 65 และทำเบอร์ดีที่ 8 ช่วงเพลย์ออฟหลุมแรก เอาชนะ ฮันนาห์ กรีน จาก ออสเตรเลีย และ ชอย เฮ จิน จาก เกาหลีใต้
ท่ามกลางฝนคอยรบกวนระหว่างการประชันวงสวิง ที่สนามกัวลาลัมเปอร์ กอล์ฟ แอนด๋์ คันทรี คลับ ผู้เล่นทั้ง 3 คน ทำสกอร์รวม 4 วันเท่ากัน คนละ 18 อันเดอร์พาร์ 270
ชอย เฮ จิน ขึ้นนำตั้งแต่รอบแรก และออกประชันวงสวิงวันสุดท้าย ด้วยความได้เปรียบ 4 สโตรก แต่สถานการณ์พลิกผัน หลังเก็บเบอร์ดีที่หลุม 8 ขึ้นนำ 3 สโตรก แล้วเสีย 3 โบกี ตลอด 4 หลุมถัดมา
อาการฟอร์มสะดุดของ ชอย เฮ จิน เป็นเหตุให้ ยามาชิตะ ขึ้นมานำร่วม โดยพัตต์เบอร์ดีที่ 7 ของวัน แบบจ่อๆ ที่หลุม 16
การแข่งขันหยุดชะงักนาน 1 ชั่วโมง เนื่องจากสภาพอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เล่น โดย ยามาชิตะ กับ กรีน ขึ้นนำร่วมทิ้งห่าง 1 สโตรก
ชอย เฮ จิน กลับสู่การลุ้นแชมป์ด้วยเบอร์ดีที่ 2 ของวัน ที่หลุม 16 จึงต้องเพลย์ออฟตัดสินแชมป์ ที่หลุม 18 พ่าร์ 5
ด้าน "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล มือ 1 ของโลก หวดเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ 68 จาก 6 เบอร์ดี เสีย 2 โบกี รวม 17 อันเดอร์พาร์ 281 จบอันดับ 4 ร่วมกับ หยาน หลิว, อากิเอะ อิวาอิ, คิม อา ลิม และ คิม เซ ยอง