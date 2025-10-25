ทีมกอล์ฟสาวไทยตกรอบแบ่งกลุ่ม อินเตอร์เนชันแนล คราวน์

ทีมกอล์ฟหญิงไทยตกรอบแบ่งกลุ่มศึก ฮันฮวา ไลฟ์พลัส อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ ที่เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะที่ทีมสหรัฐอเมริกาซึ่งยังไม่แพ้ใคร เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเอ ร่วมกับทีมออสเตรเลีย ส่วนกลุ่มบี ทีมเวิลด์และญี่ปุ่นคว้าอันดับหนึ่งและสองตามลำดับ
ศึกกอล์ฟทีมหญิง “ฮันฮวา ไฟล์พลัส อินเตอร์เนชันแนล คราวน์” ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่สนามนิวโคเรีย คันทรีคลับ เมืองโกยาง จังหวัดกยองกี สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคมนี้ แข่งขันรูปแบบแมตช์เพลย์ รอบแบ่งกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ประกอบด้วย กลุ่มเอ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (แชมป์ปี 2016), ออสเตรเลีย, จีน และไทย (แชมป์ปี 2023) ส่วนกลุ่มบี ประกอบด้วย เกาหลีใต้ (แชมป์ปี 2018), ญี่ปุ่น, สวีเดน และ ทีมเวิลด์
การแข่งขันในวันที่สามยังคงเป็นรูปแบบ โฟร์บอล ทีมไทยในฐานะทีมวางอันดับ 5 พบกับจีน ทีมวางอันดับ 8 โดยยังคงใช้คู่เดิมคือ อาฒยา ฐิติกุล จับคู่กับ ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ดีกรีแชมป์แอลพีจีเอ พบกับ หลิว หยาน และ จาง เว่ยเว่ย ปรากฎว่าสองสาวไทยปิดเกมด้วยเบอร์ดี้ในหลุม 16 และ 17 คว้าชัยไป 3 และ 1 เก็บแต้มสำคัญให้ทีมไทย
ขณะที่คู่ของ ชเนตตี วรรณแสน กับ จัสมิน สุวัณณะปุระ พบกับ หลิว ยุ่ยซิน และ หยิน ยัวหนิง แชมป์เมเจอร์จากจีน ปรากฎว่าคู่นักกอล์ฟจีนเร่งเครื่องทำเบอร์ดี้ในหลุม 16 และ 17 เป็นฝ่ายชนะไป 2 และ 1 ทำให้ไทยและจีนมีคะแนนเท่ากันที่ 2 คะแนน
ส่วนอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มเอ ทีมสหรัฐอเมริกา ทีมวางอันดับ 1 พบกับทีมออสเตรเลีย ทีมวางอันดับ 4 ปรากฎว่าคู่ของ ลีเลีย หวู และ ลอเรน ค็อกลิน เอาชนะ ฮันนาห์ กรีน และ เกรซ คิม ไปอย่างขาดลอย 5 และ 4 ส่วนคู่ของ เยลีมี โนห์ และ แองเจิล หยิน เสมอกับ อี มินจี และ สเตฟานี คีเรียคู ทำให้สหรัฐฯ จบอันดับ 1 ของกลุ่ม มี 5.5 คะแนน ตามด้วยออสเตรเลีย 2.5 คะแนน ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ส่วนไทยและจีนมี 2 คะแนนเท่ากัน ตกรอบแบ่งกลุ่ม
ขณะที่ในกลุ่มบี ทีมเวิลด์ (ทีมวางอันดับ 7) พบกับสวีเดน (ทีมวางอันดับ 6) โดย บรูค เฮนเดอร์สัน จากแคนาดา จับคู่กับ ซวี เว่ยหลิง จากไชนีสไทเป เอาชนะ มาเดอเลียน ซักสตรอม และ อิงกริด ลินด์บลัด ไป 4 และ 3 ส่วนอีกคู่ มายา สตาร์ก และ ลินน์ แกรนท์ จากสวีเดน พลิกชนะ ลีเดีย โค และ ชาร์ลี ฮัลล์ จากทีมเวิลด์ไป 3 และ 1
ส่วนอีกหนึ่งแมทช์ ญี่ปุ่น (ทีมวางอันดับ 2) พบกับเจ้าภาพเกาหลีใต้ (ทีมวางอันดับ 3) ผลปรากฏว่า อายากะ ฟุรุเอะ และ ริโอะ ทาเคดะ เสมอกับ โค จินยอง และ ยู เฮรัน ส่วนคู่ของ มิยู ยามาชิตะ และ มาโอะ ไซโกะ เสมอกับ คิม ฮโยจู และ ชเว ฮเยจิน ทำให้กลุ่มบี ทีมเวิลด์จบเป็นอันดับหนึ่งมี 4 คะแนน ตามด้วยญี่ปุ่น 3 คะแนน ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ส่วนเกาหลีใต้และสวีเดนมี 2.5 คะแนนเท่ากัน ตกรอบ
สำหรับรอบรองชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม สหรัฐอเมริกา (อันดับ 1 กลุ่มเอ) จะพบกับ ญี่ปุ่น (อันดับ 2 กลุ่มบี) ขณะที่ ทีมเวิลด์ (อันดับ 1 กลุ่มบี) จะพบกับ ออสเตรเลีย (อันดับ 2 กลุ่มเอ) โดยทีมชนะจากรอบรองจะเข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้จะชิงอันดับสามในช่วงบ่ายวันอาทิตย์