ทีมสาวไทยเก็บ 1 แต้ม เปิดศึก อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ วันแรก

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก จับคู่ เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เฉือนชนะ ฮันนาห์ กรีน และ เกรซ คิม จากทีมออสเตรเลีย 1 อัพ ในวันแรกของกลุ่มเอ ศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการ ฮันฮวา อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนชเนตตี วรรณแสน และ จัสมิน สุวัณณะปุระ พ่ายต่อ อี มินจี และ สเตฟานี คีเรียคู 2 อัพ ทำให้ทีมไทยและออสเตรเลียเก็บทีมละ 1 คะแนน ขณะที่ทีมสหรัฐฯ ชนะจีนทั้งสองแมตช์ เก็บ 2 คะแนนเต็ม นำจ่าฝูงกลุ่มเอ
ศึกกอล์ฟทีมหญิง “ฮันฮวา ไฟล์พลัส อินเตอร์เนชันแนล คราวน์” ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่สนามนิวโคเรีย คันทรีคลับ เมืองโกยาง จังหวัดกยองกี สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคมนี้ แข่งขันรูปแบบแมตช์เพลย์ รอบแบ่งกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ประกอบด้วย กลุ่มเอ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (แชมป์ปี 2016), ออสเตรเลีย, จีน และไทย (แชมป์ปี 2023) ส่วนกลุ่มบี ประกอบด้วย เกาหลีใต้ (แชมป์ปี 2018), ญี่ปุ่น, สวีเดน และ ทีมเวิลด์
ในรอบแรกของการแข่งขันซึ่งเล่นแบบโฟร์บอล คู่ของ อาฒยา และ ปาจรีย์ เฉือนชนะคู่ของ ฮันนาห์ กรีน และ เกรซ คิม สองสาวดีกรีแชมป์เมเจอร์จากทีมออสเตรเลีย 1 อัพ เก็บแต้มแรกให้ทีมไทย ส่วนคู่ของชเนตตีและจัสมินพ่ายต่อ อี มินจี และสเตฟานี คีเรียคู จากออสเตรเลีย 2 อัพ ทำให้ทั้งสองทีมมีฝั่งละ 1 คะแนน
อาฒยา ฐิติกุล กล่าวหลังจบการแข่งขันว่า “วันนี้เราเล่นได้ดี คู่แข่งแข็งแกร่งมาก เพราะทีมออสเตรเลียทั้งสี่คนถือว่าฝีมือดี แต่เราก็ทำผลงานได้ตามแผน และดีใจที่ได้เล่นกับพี่เมียวซึ่งสนิทกันอยู่แล้ว” ขณะที่ ปาจรีย์ อนันต์นฤการ กล่าวว่า “วันนี้เราคุยกันในสนามเยอะมาก เล่นกันอย่างสนุกและช่วยกันตลอด เกมนี้ทุกคนเล่นได้ดีทั้งสองฝ่าย”
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นในกลุ่มเอ ทีมสหรัฐอเมริกา แชมป์ปี 2016 ทำผลงานยอดเยี่ยม โดย เยลีมี โนห์ และ ลีเลีย หวู แชมป์เมเจอร์ เอาชนะ หลิว หยาน และ หยิน ยัวหนิง แชมป์เมเจอร์จากจีน 5 และ 4 ส่วน ลีเลีย หวู จับคู่กับ ลอเรน ค็อกลิน เอาชนะ จาง เว่ยเว่ย และ หลิว ยุ่นซิน 1 อัพ ส่งผลให้ทีมสหรัฐฯ เก็บ 2 คะแนนเต็ม นำจ่าฝูงกลุ่มเอ โดยมีไทยและออสเตรเลียตามมาที่ 1 คะแนนเท่ากัน ส่วนจีนยังไม่มีแต้ม
ในกลุ่มบี ทีมเวิลด์ซึ่งนำโดย บรูค เฮนเดอร์สัน (แคนาดา) และ ซวี เว่ย-หลิง (จีนไทเป) เอาชนะ อายากะ ฟุรุเอะ และ มาโอะ ไซโกะ จากญี่ปุ่น 2 และ 1 ส่วน ลีเดีย โค (นิวซีแลนด์) และ ชาร์ลีย์ ฮัลล์ (อังกฤษ) เสมอกับ มิยู ยามาชิตะ และ ริโอะ ทาเคดะ จากญี่ปุ่น ขณะที่ทีมเกาหลีใต้ เจ้าภาพอลและแชมป์ปี 2018 นำโดย คิม ฮโยจู และ ชเว ฮเยจิน เอาชนะ คู่ของ มายา สตาร์ก และ ลินน์ แกรนท์ จากสวีเดน 3 และ 2 ส่วน โค จินยอง และ ยู เฮรัน เสมอ อิงกริด ลินด์บลัด และ มาเดลีน ซักสตรอม ทำให้กลุ่มบี เกาหลีใต้และทีมเวิลด์มี 1.5 คะแนน ญี่ปุ่นและสวีเดนมี 0.5 คะแนน
สำหรับการแข่งขันในวันที่สอง (24 ต.ค.) ทีมไทยจะพบกับทีมสหรัฐฯ โดย อาฒยา จับคู่กับ ปาจรีย์ พบ แองเจิล หยิน และ เยลีมี โนห์ ทางด้าน ชเนตตี จับคู่กับ จัสมิน พบ ลีเลีย หวู และ ลอเรน ค็อกลิน ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเอเป็นการพบกันระหว่าง ออสเตรเลีย กับ จีน ขณะที่กลุ่มบี ญี่ปุ่น พบ สวีเดน และ เกาหลีใต้ พบ ทีมเวิลด์