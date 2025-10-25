สหรัฐฯ ชนะรวด 4 แมทช์ ศึกอินเตอร์เนชันแนล คราวน์

ทีมกอล์ฟสาวสหรัฐฯ โชว์ฟอร์มเยี่ยมสมราคาทีมมือวางอันดับหนึ่ง เอาชนะทีมไทย 2 แมทช์ในวันที่สองของศึก ฮันฮวา อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ ที่เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยชนะรวด 4 แมทช์ มี 4 คะแนน นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเอ ส่วนทีมเวิลด์นำเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มบี
วันที่สองของศึก ฮันฮวา อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ แข่งขันรูปแบบโฟร์บอล ทีมไทย แชมป์ปี 2023 และทีมวางอันดับ 5 ใช้คู่เดิม อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก กับ ปาจรีย์ อนันต์นฤการ พบกับสหรัฐอเมริกา แชมป์ปี 2016 ทีมวางอันดับ 1 ที่มี เยลีมี โนห์ และแองเจิล หยิน โดยคู่ทีมสหรัฐฯ เอาชนะ สองสาวไทย 5 และ 4
ส่วนคู่ของ ลีเลีย หวู และลอเรน ค็อกลิน ของสหรัฐฯ เอาชนะคู่ของ ชเนตตี วรรณแสน และจัสมิน สุวัณณะปุระ ไป 3 และ 2 ทำให้สหรัฐฯ ชนะรวด 4 แมทช์ในสองวันแรก เก็บ 4 คะแนนเต็ม นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเอ
ในแมทช์ที่เหลือของกลุ่มเอ ออสเตรเลีย ทีมวางอันดับ 4 พบกับจีน อันดับ 8 ปรากฎว่า หยิน รัวหนิง และหลิว ยุ่นซิน ของจีน เอาชนะ ฮันนาห์ กรีน และเกรซ คิม สองสาวทีมออสเตรเลียไป 1 อัพ ขณะที่ อี มินจี แชมป์เมเจอร์ และสเตฟานี คีเรียคู ชนะ หลิว หยาน และจาง เว่ยเว่ย ของจีนไป 2 และ 1 ทำให้ออสเตรเลียเก็บอีกหนึ่งแต้ม รวมเป็น 2 แต้ม
สรุปผลการแข่งขันของกลุ่มบี สหรัฐนำจ่าฝูง จากผลงานชนะ 4 แมทช์ มี 4 คะแนน อันดับสอง ออสเตรเลีย ชนะ 2 แพ้ 2 มี 2 คะแนน ส่วนไทยและจีนมีทีมละ 1 คะแนนเท่ากัน
ด้านกลุ่มบี ญี่ปุ่น ทีมวางอันดับ 2 พบกับสวีเดน อันดับ 6 ปรากฎว่า คู่ของ มิยู ยามาชิตะ และริโอะ ทาเคดะ เอาชนะ มาเดอเลียน ซักสตรอม และอิงกริด ลินด์บลัด 3 และ 2 ส่วนคู่ของ มายา สตาร์ก และลินน์ แกรนท์ เอาชนะ อายากะ ฟุรุเอะ และมาโอะ ไซโกะ 3 และ 2
ขณะที่ ทีมเวิลด์ พบกับเกาหลีใต้ เจ้าภาพและแชมป์ปี 2018 ปรากฎว่า ลีเดีย โค จากนิวซีแลนด์ และชาร์ลี ฮัลล์ จากอังกฤษ เอาชนะ คิม ฮโย-จู และชเว ฮเย-จิน ของเกาหลีใต้ไป 1 อัพ ส่วนคู่ของ ซวี เว่ย-หลิง จากจีนไทเป และบรูค เฮนเดอร์สัน จากแคนาดา เสมอกับ โค จิน-ยอง แชมป์เมเจอร์ และยู เฮ-รัน ของเกาหลีใต้ ทำให้ทีมเวิลด์มี 3 คะแนน นำเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยเกาหลีใต้ 2 คะแนน ส่วนญี่ปุ่นและสวีเดนมีทีมละ 1.5 คะแนน
การแข่งขันวันที่สาม (25 ต.ค.) เป็นแมทช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม โดยกลุ่มเอ ไทยพบจีน ส่วนออสเตรเลียพบสหรัฐอเมริกา ขณะที่กลุ่มบี ญี่ปุ่นพบเกาหลีใต้ และทีมเวิลด์พบสวีเดน ทั้งนี้หลังเล่นครบสามวัน ทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป