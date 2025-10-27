ออสเตรเลียเฉือนสหรัฐฯ ครองแชมป์ อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ ครั้งแรก

ทีมกอล์ฟหญิงออสเตรเลียผนึกกำลังพลิกเอาชนะทีมสหรัฐฯ ในรอบชิงชนะเลิศ คว้าแชมป์ ฮันฮวา ไลฟ์พลัส อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ ที่สนามนิวโคเรีย คันทรีคลับ เมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ถือเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของทีม ขณะที่ทีมเวิลด์รั้งอันดับสามหลังเอาชนะทีมญี่ปุ่น
การแข่งขันรอบสุดท้ายเริ่มจากรอบรองชนะเลิศในช่วงเช้า โดยแข่งกันสามแมตช์ แบ่งเป็นประเภทเดี่ยวสองแมตช์ และประเภทโฟร์ซัมส์หนึ่งแมตช์ ในคู่แรก สหรัฐอเมริกา (ทีมวางอันดับ 1) พบกับ ญี่ปุ่น (ทีมวางอันดับ 2) ผลปรากฏว่า สหรัฐฯ ชนะในแมตช์เดี่ยวทั้งสองคู่ โดย แองเจิล หยิน ชนะ ริโอะ ทาเคดะ 2 และ 1, ส่วน เยลีมี โนห์ ชนะ มิยู ยามาชิตะ 4 และ 2 ขณะที่ญี่ปุ่นได้แต้มปลอบใจจากประเภทโฟร์ซัมส์ คู่ของ อายากะ ฟุรุเอะ และ มาโอะ ไซโกะ ที่ชนะ ลีเลีย หวู และลอเรน ค็อกลิน 1 อัพ แต่รวมผลแล้ว สหรัฐฯ ชนะ 2-1 เข้ารอบชิงชนะเลิศ
อีกคู่ ทีมเวิลด์ (ทีมวางอันดับ 7) พบกับ ออสเตรเลีย (ทีมวางอันดับ 4) โดย ชาร์ลีย์ ฮัลล์ จากทีมเวิลด์ เอาชนะ ฮันนาห์ กรีน ของออสเตรเลีย 2 และ 1 ขณะที่ อี มินจี จากออสเตรเลีย เฉือน บรูค เฮนเดอร์สัน ทีมเวิลด์ 1 อัพ ก่อนที่คู่โฟร์ซัมส์ของ สเตฟานี คีเรียคู และ เกรซ คิม จะเฉือนชนะ ซวี เว่ย-หลิง กับ ลีเดีย โค จากทีมเวิลด์ หลังต้องเล่นถึงหลุมที่ 20 ส่งให้ออสเตรเลียชนะ 2-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ในรอบชิงชนะเลิศช่วงบ่าย ซึ่งใช้รูปแบบการแข่งขันเดียวกับรอบรองชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองทีมเคยเจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่ม โดยสหรัฐฯ เคยชนะ 1 แมตช์ และเสมออีก 1 แมตช์
แมตช์เดี่ยวคู่แรก แองเจิล หยิน จากทีมสหรัฐ พบกับ อี มินจี จากออสเตรเลีย แชมป์เมเจอร์ ซึ่ง มินจี เอาชนะได้ 2 และ 1 ส่วนอีกคู่ ฮันนาห์ กรีน แชมป์เมเจอร์อีกคนของออสเตรเลีย เอาชนะ เยลีมี โนห์ 2 และ 1 เช่นกัน ส่งผลให้ออสเตรเลียการันตีชัยชนะ คว้าแชมป์ไปครองโดยไม่ต้องรอผลแมตช์สุดท้าย
ส่วนประเภทโฟร์ซัมส์ ลีเลีย หวู และ ลอเรน ค็อกลิน จากทีมสหรัฐ พบกับ สเตฟานี คีเรียคู และ เกรซ คิม จากออสเตรเลีย โดยคู่จากออสเตรเลียขึ้นนำก่อนในช่วงต้น ก่อนถูกตีเสมอ และผลัดกันนำจนถึงหลุมที่ 14 ซึ่งออสเตรเลียขึ้นนำอีกครั้ง แต่สหรัฐตีอีเกิลในหลุม 17 ทำให้เกมยุติลง หลังจาก ฮันนาห์ กรีน ปิดแมตช์เดี่ยวคว้าชัยให้ทีมไปก่อนหน้านั้น
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ ออสเตรเลียคว้าแชมป์รายการ “ฮันฮวา ไลฟ์พลัส อินเตอร์เนชันแนล คราวน์” ได้เป็นครั้งแรก หลังจากเคยแพ้ให้ทีมไทยในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี 2023 และนับเป็นทีมที่ 5 ในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์รายการนี้ ต่อจาก สเปน (2014), สหรัฐฯ (2016), เกาหลีใต้ (2018) และไทย (2023)
สำหรับคู่ชิงอันดับสาม ทีมเวิลด์ พบกับ ญี่ปุ่น ปรากฎว่า ชาร์ลีย์ ฮัลล์ จากทีมเวิลด์ เอาชนะ อายากะ ฟุรุเอะ 4 และ 3, ขณะที่ ลีเดีย โค เอาชนะ ริโอะ ทาเคดะ 3 และ 2 แม้คู่โฟร์ซัมส์ของญี่ปุ่น มาโอะ ไซโกะ และ มิยู ยามาชิตะ จะเอาชนะคู่ของ บรูค เฮนเดอร์สัน และ ซวี เว่ย-หลิง 4 และ 3 แต่ทีมเวิลด์ยังชนะด้วยสกอร์รวม 2-1 รั้งอันดับสาม