อิเกร์ กาซิยาส พาดู พรีเมียร์ลีก 2025-26: ‘ผี’ ชนะต่อ, ‘หงส์’ คืนฟอร์ม, ‘ปืนใหญ่’ นำต่อ

อิเกร์ กาซิยาส อดีตนายทวารแชมป์โลก เชิญชวนคอกีฬาชาวไทยติดตามชมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้
กาซิยาส ซึ่งเป็นตำนานของ เรอัล มาดริด รับบทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสื่อออนไลน์ชื่อดังของเอเชียและของโลกตั้งแต่ปี 2022 พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยและต่างประเทศตามนโยบาย Play with FUN, be FUN ขององค์กรและของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ เกมพรีเมียร์ลีกก็เดินทางมาถึงเกมที่ 10 แล้ว พร้อมมีหลายคู่ที่น่าสนใจและชวนให้แฟนบอลติดตามกัน โดยที่ทีมใหญ่ทุกทีมลงสนามและไม่เจอเกมที่ยากมากนัก
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 นัดที่ 10
คืนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2025
22:00 น. - ไบรท์ตัน พบ ลีดส์
22:00 น. - เบิร์นลี่ย์ พบ อาร์เซน่อล
22:00 น. - คริสตัล พาเลซ พบ เบรนท์ฟอร์ด
22:00 น. - ฟูแล่ม พบ วูล์ฟส์
22:00 น. - ฟอเรสต์ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
00:30 น. - สเปอร์ส พบ เชลซี
03:00 น. - ลิเวอร์พูล พบ แอสตัน วิลล่า
คืนวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2025
21:00 น. - เวสต์แฮม พบ นิวคาสเซิล
23:30 น. - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ บอร์นมัธ
คืนวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2025
03:00 น. - ซันเดอร์แลนด์ พบ เอฟเวอร์ตัน
ฟอเรสต์ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด
ทัพ ‘ปีศาจแดง’ ของ รูเบน อโมริม กำลังคึกสุด ๆ หลังคว้าชัยสามเกมติดต่อกันในลีก พร้อมกลับมาลุ้นพื้นที่ยุโรปเต็มตัว ด้าน ‘เจ้าป่า’ ได้ ฌอน ไดซ์ มาเป็นกุนซือคนใหม่ แต่ผลงานยังไม่ดี หลังแพ้มาในนัดล่าสุด ดังนั้นดิ้นรนเต็มที่แน่นอน
สเปอร์ส พบ เชลซี
เกม ‘ดาร์บี้แมตช์’ ของ กรุงลอนดอน ที่ทั้งสองทีมต่างไม่ชอบหน้ากันสุด ๆ โดยล่าสุด ‘ไก่เดือยทอง’ บุกถล่ม ‘ท็อฟฟี่สีน้ำเงิน’ 3-0 ส่วน ‘สิงโตน้ำเงินคราม’ พ่ายคารัง 1-2 ต่อ ‘แมวดำ’ ชนิดอับอายเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น ‘สิงห์บลู’ ต้องกู้หน้าให้ได้ในนัดนี้
ลิเวอร์พูล พบ แอสตัน วิลล่า
น่าเหลือเชื่อที่ ‘หงส์แดง’ แพ้มา 4 เกมติดต่อกันในลีกแล้ว และหากเกมนี้ทีมของ อาร์เน่ สล็อต คาบ้านอีกละก็ รับรองว่า ‘เดอะ ค็อป’ กลุ้มใจหนักแน่นอน ด้าน ‘สิงห์ผงาด’ ฟอร์มดี เปิดบ้านชนะ ‘เรือใบสีฟ้า’ มาได้ ทำให้ อูไน เอเมรี่ หวังทำผลงานให้ดีต่อเนื่อง