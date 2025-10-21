อิเกร์ กาซิยาส ชวนดูบอลยุโรป นัดที่ 9: ‘ผีแดง’ มาแน่, ‘หงส์’ ต้องชนะ, ‘ราชัน-บาร์ซ่า’ ดวลเดือด

อิเกร์ กาซิยาส ตำนานผู้รักษาประตูชาวสเปน เชิญชวนแฟน ๆ ชาวไทยติดตามชมศึกฟุตบอลยุโรปในช่วงสุดสัปดาห์นี้
อดีตยอดนายทวารระดับแชมป์โลก รับบทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสื่อออนไลน์ชื่อดังตั้งแต่ปี 2022 และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยและต่างประเทศตามนโยบาย Play with FUN, be FUN ของตัวเองมาตลอด
สำหรับสัปดาห์นี้ ลีกใหญ่ของยุโรปมีเกมใหญ่หลายเกม พร้อมทั้งน่าสนใจมากมาย โดยที่ กาซิยาส ยังให้ความสนใจหลักไปที่ พรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่แฟนกีฬาชาวไทยสนใจ นอกจากนี้ยังแอบแวะไปชวนชมศึก 'เอล กลาซิโก้' ระหว่าง เรอัล มาดริด กับ บาร์เซโลน่า อีกด้วย
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 นัดที่ 9
คืนวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2025
02:00 น. - ลีดส์ พบ เวสต์แฮม
คืนวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2025
21:00 น. - เชลซี พบ ซันเดอร์แลนด์
21:00 น. - นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม
23:30 น. - แมนฯ ยูไนเต็ด พบ ไบรท์ตัน
02:00 น. - เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล
คืนวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2025
21:00 น. - อาร์เซน่อล พบ คริสตัล พาเลซ
21:00 น. - แอสตัน วิลล่า พบ แมนฯ ซิตี้
21:00 น. - บอร์นมัธ พบ ฟอเรสต์
21:00 น. - วูล์ฟส์ พบ เบิร์นลี่ย์
23:30 น. - เอฟเวอร์ตัน พบ สเปอร์ส
โปรแกรมบิ๊กแมตช์ลาลีก้า สเปน 2025-26 นัดที่ 9
คืนวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2025
22:15 น. - เรอัล มาดริด พบ บาร์เซโลน่า
โดย กาซิยาส แนะนำให้แฟน ๆ ตามดูคู่ใหญ่หลายคู่ในสัปดาห์นี้ และแนะนำเกมที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ ซึ่งแน่นอนว่าการพบกันของ ‘ราชันชุดขาว’ และ ‘เจ้าบุญทุ่ม’ จะเป็นที่สนใจของคอบอลทุกคนแน่นอน
แมนฯ ยูไนเต็ด พบ ไบรท์ตัน
ทัพ ‘ปีศาจแดง’ กำลังมั่นใจสุดขีดหลังบุกไปชนะ ‘หงส์แดง’ ถึงบ้าน 2-1 พร้อมขยับขึ้นมาลุ้นท็อปโฟร์เต็มตัว และคงหวังที่จะเก็บชัย 3 นัดติดต่อกันให้ได้ ส่วน ‘นกนางนวล’ ฟอร์มดีเหมือนกัน หลังเปิดรังยิง ‘สาลิกาดง’ มา 2-1 ฉะนั้นมันส์แน่นอน
เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล
ทีมของ อาร์เน่ สล็อต ฟอร์มตกสุดขีด หลังแพ้ในลีกสามเกมรวด ดังนั้นเกมนี้ ไม่มีทางเลือก นอกจากต้องพยายามเอาชนะให้จงได้ และคงบุกแหลก โดยมี โมฮาเหม็ด ซาล่าห์, อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ โคดี้ กัคโป เป็นทีเด็ดดังเดิม
เรอัล มาดริด พบ บาร์เซโลน่า
เกมใหญ่ประจำสัปดาห์ของยอดทีมแห่งยุโรป โดยตอนนี้ มาดริด กำลังนำจ่าฝูงของลีกสูงสุดเมือง ‘กระทิงดุ’ ส่วน ‘บาร์ซ่า’ รั้งอันดับ 2 ซึ่งหากทีมเยือนบุกมาได้คว้าชัยได้ ทีมของ ฮันซี่ ฟลิค ก็จะผงาดขึ้นนำในลีกทันที แต่หากลูกทีมของ ชาบี อลอนโซ่ เก็บชัยได้ ทีม ‘ราชันชุดขาว’ ก็จะนำห่างต่อไป