ปิดฉาก “งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 ทุบสถิติทะลุ 1.5 ล้านคน ยอดขายกว่า 474 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.68 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ประกาศความสำเร็จยิ่งใหญ่ “งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 (Book Expo Thailand 2025)” ปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบ ทุบสถิติยอดผู้เข้าชมทะลุ 1.5 ล้านคน สร้างเม็ดเงินสะพัดรวมกว่า 474 ล้านบาท โดยมีพลังของ “Gen Z” เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญแห่งยุค ขณะที่ “นิยาย” ผงาดขึ้นแท่นหนังสือยอดนิยม แซง “การ์ตูน” ครองตำแหน่งแชมป์หนังสือขายดีแห่งปี
นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 (Book Expo Thailand 2025) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมระยะเวลาการจัดงาน 11 วัน ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย สะท้อนให้เห็นถึงกระแสผู้อ่านที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามทุกวัน ยอดรวมผู้เข้าชมงานในครั้งนี้จะสร้างสถิติสูงสุดใหม่ (New High) อีกครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1.5 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 7% ส่งผลให้มีเงินสะพัดภายในงานกว่า 474 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนพลังของนักอ่านทุกเพศทุกวัยเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำว่า “พลังอ่าน” ของคนไทยกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง โดยเฉพาะกลุ่ม “นิวเจน” ที่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนังสือยุคใหม่ ทำให้ “การอ่าน” กลับมา “เท่” ที่สุด! ในรอบปี และกลายเป็นเทรนด์ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์
จากข้อมูลสถิติพบว่า กลุ่ม “Gen Z” อายุระหว่าง 12–28 ปี มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมงานสูงถึง 70% เพิ่มขึ้นจากการจัดงานครั้งก่อนถึง 20% สะท้อนอย่างชัดเจนว่าคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญกับ “หนังสือเล่ม” และมอง “การอ่าน” เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ขณะเดียวกันพบว่านักอ่านใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนราว 1,000 บาท แสดงให้เห็นว่าหนังสือยังคงมีคุณค่าในใจของคนไทย
ประเภทหนังสือยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่
1. นิยาย
2. การ์ตูน/มังงะ
3. How-to / ให้กำลังใจ
4. ตำราเรียน
5. เด็กและเยาวชน
นายณัฐกร กล่าวว่า “สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้คือกระแส ‘นิยาย’ ที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง มียอดขายแซงหน้าการ์ตูน/มังงะ ที่เคยครองแชมป์ในอดีต โดยเฉพาะนิยายแนวสยองขวัญ–สืบสวนสอบสวน, นิยายแฟนตาซี, นิยายรัก, นิยายวาย (Boys’ Love) และนิยายยูริ (Yuri) ซึ่งทั้งหมดสะท้อนรสนิยมการอ่านที่เปิดกว้างและมีสีสันของคนรุ่นใหม่”
สำหรับปัจจัยความสำเร็จของงานครั้งนี้ มาจากการที่สำนักพิมพ์ต่างๆ ปรับกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ ทั้งการนำเสนอคอนเทนต์ที่ตรงใจผู้อ่าน การสร้างกระแสผ่านโซเชียลมีเดียด้วยการเปิดตัวหนังสือใหม่ การรีวิวไวรัล ไปจนถึงการผลิตหนังสือในรูปแบบพิเศษ เช่น ปกสกรีนสีสันโดดเด่นบริเวณสันปกและขอบกระดาษ หรือปกวาดมือแบบ Limited Edition ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศและเริ่มเติบโตในไทย โดยเฉพาะในกลุ่มนักสะสมที่มองว่าหนังสือคือ “งานศิลปะที่คู่ควรแก่การสะสม”
นายณัฐกร กล่าวย้ำว่า “จำนวนผู้คนที่มาร่วมงานอย่างล้นหลามเกินคาด สะท้อนว่าคนไทยยังคงรักการอ่าน และพร้อมเติมเต็มความสุขในชีวิตผ่านหนังสือเล่มที่ชื่นชอบ การอ่านไม่ใช่เรื่องเชยอีกต่อไป แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความคิดและรสนิยมของคนยุคใหม่”
สำหรับอุตสาหกรรมหนังสือไทยในปีนี้ คาดว่ามีมูลค่ารวมราว 20,000 ล้านบาท โดยความสำเร็จของงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 (Book Expo Thailand 2025) ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จุดประกายวงการหนังสือให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ทั้งด้านยอดขายและพลังผู้อ่าน โดย PUBAT คาดการณ์ว่าปีหน้าตลาดหนังสือจะยังคงเติบโตต่อเนื่องราว 5–10%
ปัจจัยหนุนหลักมาจาก “สื่อผสม” (Cross Media) ที่ส่งเสริมการอ่าน เช่น ภาพยนตร์ ซีรีส์ พอดแคสต์ รวมถึงการเติบโตของ E-Book และ Audio Book ที่ทำให้การเข้าถึงหนังสือสะดวกยิ่งขึ้น ส่วนปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังคือ ราคาหนังสือที่สูงขึ้น ส่วนแบ่งรายได้ของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ยังค่อนข้างมาก และพื้นที่จัดเก็บหนังสือของคนรุ่นใหม่ที่จำกัด
อย่างไรก็ตาม PUBAT เชื่อมั่นว่า ด้วยพลังของผู้อ่านรุ่นใหม่และการสร้างสรรค์ไม่หยุดยั้งของผู้ผลิตเนื้อหา อุตสาหกรรมหนังสือไทยจะยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง และ “การอ่าน” จะยังคงเป็นเครื่องหมายของ “คนเท่” ในยุคใหม่ที่ใช้ความรู้และจินตนาการเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต