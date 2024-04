สำเร็จเกินคาด! ยอดซื้อขายลิขสิทธิ์กับต่างชาติในงานสัปดาห์หนังสือฯ สะพัดกว่า 351 ล.

น.ส.ดวงพร สุทธิสมบูรณ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า งาน Bangkok Rights Fair 2024 จับคู่เจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์หนังสือและคอนเทนต์นานาชาติครั้งแรก ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB การเจรจาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้แทนองค์กรด้านหนังสือ สำนักพิมพ์ และเอเจนซี่ลิขสิทธิ์ต่างประเทศ จาก 14 ประเทศ จำนวน 35 ราย และสำนักพิมพ์ไทย 53 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรก โดยจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสลับหมุนเวียนพบกันทั้งหมดทุกราย ในรูปแบบ Business to Business



ในขณะที่หนังสือเด็กและเยาวชน นิยายประเภทวาย และรักโรแมนติก รวมทั้งหนังสือความรู้ทั่วไปและหนังสือเสริมทักษะความรู้ (How to) ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ส่งผลให้มีเม็ดเงินสะพัดทั้งการซื้อและขายลิขสิทธิ์หนังสือกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 351 ล้านบาท



นายสุวิช กล่าวว่า สำนักพิมพ์และเอเจนซี่ต่างชาติที่เข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจมีความพึงพอใจระดับสูงมาก และยืนยันว่าจะเข้าร่วมงานอีกในปีหน้า ส่วนสำนักพิมพ์ไทยก็ได้มีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักโดยตรงและพบปะสังสรรค์กับสำนักพิมพ์ต่างชาติและเอเจนซี่ชั้นนำ ช่วยลดอุปสรรคการเจรจา เพิ่มโอกาสการส่งออกลิขสิทธิ์หนังสือไทยไปต่างประเทศมากขึ้น



Mr. Sanjee De Silva เจ้าของธุรกิจหนังสือจากประเทศอังกฤษ กล่าวว่า ตนประสบความสำเร็จต่อการเข้าร่วมเจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์หนังสือในกิจกรรม Bangkok Rights Fair โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อหนังสือเด็กและเยาวชนหนังสือของสำนักพิมพ์ไทยและไต้หวันเพราะมีเนื้อหาและภาพประกอบที่แปลกใหม่ซึ่งน่าจะได้รับความสนใจจากผู้อ่านในหลายประเทศ นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และทิศทางของตลาดหนังสือทั่วโลก ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการผลิตหนังสือต่อไป



ทั้งนี้ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึง 8 เมษายน 2567 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์