วันสุดท้าย! มหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 30 โปรแรงสุดแห่งปี ปิดท้าย-ทิ้งทวน หนังสือดี–ของเด็ด–ของหายาก 19 ต.ค.นี้

บรรยากาศความเคลื่อนไหวภายในงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” (Book Expo Thailand 2025) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ยังคงร้อนแรงไม่หยุด ตั้งแต่เปิดประตูเช้าวันเสาร์ คนหลั่งไหลเข้าร่วมงาน “แน่นทุกตารางนิ้ว” จนกลายเป็นปรากฏการณ์นักอ่านล้นทะลักฮอลล์อีกครั้งในรอบปี แค่เพียงวันเดียว! มีผู้เข้าชมงานกว่า 2 แสนคน สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เผย “พลังอ่าน” ของคนไทยกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง โดยเฉพาะกลุ่ม “นิวเจน” ที่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนังสือยุคใหม่ ทำให้ “การอ่าน” กลับมา “เท่” ที่สุด! ในรอบปี
ร่วมนับถอยหลังสู่ “วันสุดท้าย! ต้องมาให้ได้” งานมหกรรมหนังสือใหญ่ที่สุดแห่งปี ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านหนังสือ คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ปีนี้ขนกิจกรรมพิเศษกว่า 100 รายการมาสร้างสีสันภายในงาน ทั้งเวทีพูดคุย การเปิดตัวหนังสือ และกิจกรรมเวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการอ่านและความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
พบ “โปรแรงวันสุดท้าย” ลดจริง แจกจริง หมดแล้ว หมดเลย!
เริ่มจาก • Booth (O01) มาร์แชล คาเวนดิช อินเตอร์เนชั่นแนล รวมหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนำเข้าจากสหราชอาณาจักร เหมาะสำหรับครอบครัวที่เตรียมบุตรหลานสู่หลักสูตรนานาชาติ
– ซื้อ 1 เล่มขึ้นไป ลดทันที 10%
– แนะนำหนังสือ “English Skills Series”, “Cambridge Primary” และ “Grammar Boost for Kids”
• Booth (O06) Wimmel Club บูทหนังสือภาพศิลปะสุดประณีตจากสีไม้และสีน้ำ เหมาะกับทุกวัยที่ต้องการแรงบันดาลใจด้านศิลปะ
– ลด 15% ทุกเล่ม ตั้งแต่เล่มแรก
– แนะนำ “Wimmelbuch from Germany” และ “My First Art Journey”
• Booth (R02) บอร์ดเกม อะไลอันซ์ (More Than a Game) ศูนย์รวมบอร์ดเกม จิ๊กซอว์ และของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กวัย 0–14 ปี
– ลดสูงสุดถึง 60%
– สินค้าขายดี “IQ Puzzle Pro”, “Animal Match & Memory”, “Codenames: Kids Edition”
ย้ำ! หลายแบบมีเพียงกล่องเดียวเท่านั้น หมดแล้วหมดเลย!
• Booth (P15) BIOOUI เอาใจสายวิทย์ พบหนังสือชีววิทยาเล่มดัง “ปลาหมึก” ที่เหลือไม่ถึง 40 เล่ม พร้อมเปิดตัวครั้งแรกในไทยกับ “A-Level BIOLOGY Mock-up Exams III” หนังสือรวมข้อสอบจำลอง A-Level พร้อมเฉลยละเอียด ลดสูงสุด 25%
• Booth (H15) สมุดชั่งกิโล บูทยอดนิยมของนักเขียนและคนรักการจดบันทึก รวมสมุดทำมือ ปกผ้า ปกหนังเทียม และกระดาษถนอมสายตา
– ราคาเริ่มต้นเพียง “ขีดละ 10 บาท”
ขายดีทุกปี เหมาหนักแค่ไหนก็คิดราคาตามน้ำหนัก!
“วันสุดท้าย! ต้องมาให้ได้” หนังสือดี–ของเด็ด–ของหายาก รวมไว้ที่นี่ ที่เดียว! โปรโมชั่นเด็ดสุดแห่งปี 19 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00–21.00 น. ณ ฮอลล์ 5–7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
