“กัญจน์” นำร่วมเจ้าถิ่น เปิดศึก “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น” รอบแรก

กัญจน์ เจริญกุล ออกสตาร์ทเยี่ยมหวด 7 อันเดอร์พาร์ 63 ขึ้นนำร่วมกับ ติง เหวินยี่ โปรดาวรุ่งจากจีน เปิดรอบแรกกอล์ฟ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี โดมินิค ฟูส์ จากเยอรมณี และแจ็ค ทอมป์สัน จากออสเตรเลีย ตามสโตรคเดียว
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอ็มเอสบี) และ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. (เอสเจเอ็ม), ไอเอ็มจี และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ 14 ของตารางเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 6,713 หลา พาร์ 70 มีนักกอล์ฟ 144 คน ลงแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้เล่นชาวไทย 30 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท
เปิดฉากการแข่งขันวันแรกปรากฎว่า กัญจน์ เจริญกุล ประเดิมเยี่ยมทำอีเกิ้ลที่หลุม 13 พาร์ 5 กับอีก 5 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 7 อันเดอร์พาร์ 63 ขึ้นนำร่วมกับ ติง เหวินยี่ โปรหนุ่มวัย 20 ปี จากจีน ที่ทำ 6 เบอร์ดี้ กับ 1 อีเกิ้ล เสียเพียงโบกี้เดียว โดยมี โดมินิค ฟูส์ นักกอล์ฟชาวเยอรมัน ตามหลังหนึ่งสโตรค ขณะที่ดาวดังโลกอย่าง ลี เวสต์วูด อดีตมือหนึ่งของโลกชาวอังกฤษและแชมป์ปี 1999 เริ่มต้นไม่ดีตีเกินไป 4 โอเวอร์พาร์ 74 อยู่ในอันดับ 117 ร่วม
กัญจน์ เจริญกุล โปรวัย 33 ปีจากพังงา ซึ่งจบรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้ว และกำลังตามล่าแชมป์แรกในเอเชียน ทัวร์ เผยหลังขึ้นนำรอบแรกว่า “ผมซ้อมหนักพอสมควรมาตั้งแต่ต้นปี แล้วเมื่อเช้าผมบังเอิญเปิดเจอคลิปของ ทอม คิม ที่บอกว่าการที่เราซ้อมกอล์ฟหนักก็ไม่ได้หมายความว่าผลงานที่ดีจะตามมา ผมรู้สึกว่าคลิกอะไรบางอย่างในตัวผม เพราะผมซ้อมหนักและคาดหวังตัวเองมาก วันนี้เลยตีไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไร รู้สึกเล่นได้เป็นธรรมชาติมาก วันนี้ลูกเดินทางไปในทิศทางที่อยากให้ไป ส่วนพัตต์ดีขึ้น และโชคดีที่ไปอยู่ในไลน์ที่อ่านไม่ยากเกินไป เหลืออีกสามวันผมไม่ขอคาดหวังอะไรดีกว่า แต่ถ้าได้ตำแหน่งที่ดีกว่าปีที่แล้วก็จะดีมาก”
ส่วน ติง เหวินยี่ วัย 20 ปี ดีกรีแชมป์เอเชีย-แปซิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ปี 2024 สมัยที่เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น ก่อนเทิร์นโปรเมื่อปลายปีที่แล้ว และกำลังเล่นอยู่ในดีพีเวิลด์ ทัวร์ เจ้าตัวพูดถึงการลงแข่งในเอเชียน ทัวร์ เป็นปีแรกว่า “รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง ผมเล่นได้ดีขึ้นเสมอในบ้านเกิดของผม แม้ปีนี้ผมทำได้ไม่ดีนัก และมีนักกอล์ฟรุ่นใหม่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้การแข่งขันสูงและสนามก็ยาก ส่วนการไปเล่นในยุโรปเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับผมนิดหน่อย แต่ผมจะพยายามรักษาทัวร์การ์ดไว้ให้ได้”
ทางด้าน สาริศ สุวรรณรัตน์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ สองรายการ หวด 5 อันเดอร์พาร์ 65 จากการทำ 7 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ ตามมาที่อันดับ 5 ร่วมกับ อิม ซองแจ เจ้าของสองแชมป์พีจีเอ ทัวร์ ชาวเกาหลีใต้ และผู้เล่นอีก 3 คน ส่วน ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย และ อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ ตีเข้ามาคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 67 อยู่ในกลุ่มอันดับ 15 ร่วม
ขณะที่ รฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์ปีที่แล้ว และปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ อดีตแชมป์ปี 2016 ทำคนละ 2 อันเดอร์พาร์ 68 เท่ากับ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย, โคสุเกะ ฮามาโมโต้, นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม อยู่อันดับ 29 ร่วม ทั้งนี้มีนักกอล์ฟ 3 คนเล่นไม่จบหลุมสุดท้าย เนื่องจากท้องฟ้ามืดเสียก่อน ต้องไปแข่งรอบแรกต่อในเช้าวันรุ่งขึ้น