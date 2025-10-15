“สิงห์” ดึง 4 นักมวยหัวแถว ต่อยอดกระแสมวยไทยจัด “Singha ONE Hit The Ring” พา 4 ผู้ชนะบินเชียร์ ONE 173 ถึงญี่ปุ่น

สิงห์ ในฐานะ ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ กับ วัน แชมเปียนชิพ(ONE Championship) ตอกย้ำกลยุทธ์ “Global Sports Partnership” เปิดตัวกิจกรรม "Singha ONE Hit The Ring" ดึง 4 สุดยอดนักมวยไทยระดับโลก ได้แก่ ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์, รถถัง จิตรเมืองนนท์, ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม และ นาบิล อานาน มาร่วมสร้างกระแสให้แฟนมวยทั่วประเทศได้สัมผัสเสน่ห์ของมวยไทยในรูปแบบใหม่ ผ่านการทดสอบทักษะมวยไทย จำนวน 4 ฐาน ใน 20 ยิมมวยไทยทั่วประเทศ เฟ้นหา 4 ผู้ชนะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท พร้อมบินลัดฟ้าไปเชียร์นักชกไทยติดขอบเวที ONE 173 ศึกการต่อสู้ระดับโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในแมตช์สำคัญที่นักมวยไทยจะไปป้องกันแชมป์โลกด้วย ที่สนามกีฬาอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568
วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า “สิงห์ เป็นพาร์ทเนอร์สำคัญของกีฬาระดับโลกหลายรายการ และครั้งนี้เราต่อยอดความร่วมมือกับ ONE Championship ในฐานะออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ เพื่อต่อยอดกระแสมวยไทยทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับ 4 ยอดฝีมือคนไทยในเวทีวัน แชมเปียนชิพ จัดกิจกรรม 'Singha ONE Hit The Ring' เปิดโอกาสให้แฟนมวยทั่วประเทศได้โชว์ฝีมือเพื่อร่วมทริปสุดพิเศษชมศึก ONE 173 ที่ประเทศญี่ปุ่น”
ด้าน ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ได้กล่าวว่า “ปัจจุบันมวยไทยได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะกระตุ้นให้กีฬามวยไทยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้ชนะ 4 คนจะได้เดินทางร่วมชมการแข่งขัน ONE173 ที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะถือเป็นแมตช์ใหญ่ของปี มีนักชกเข้าร่วมชิงชัยมากมาย”
กิจกรรม "Singha One Hit The Ring" เปิดโอกาสให้คนรักมวยไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศและสัญชาติ (ยกเว้นนักมวยอาชีพ) มาประลองทักษะมวยไทยผ่าน 4 ฐานกิจกรรมที่เน้นความเร็วและความแม่นยำ ได้แก่ พละกำลัง(Power Rope Slam), หมัด(Punch Combo), เท้า(Low-Mid Kicks) และเข่า(Spear Knees) โดยผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุด จำนวน 400 คนจากแต่ละฐานการแข่งขันรวม 20 ยิมทั่วประเทศจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ที่บีจี ฮอลล์ จ.ปทุมธานี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 และผู้ทำเวลาดีที่สุด 4 คน ในรอบชิงชนะเลิศ จะได้บินไปชมศึก ONE 173 ที่สนามกีฬาอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครแข่งขันได้ที่ Line : @SinghaONE และ Facebook : Singha World of Sport ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568