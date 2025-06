ONE เตรียมรีเทิร์นแดนซามูไร ระเบิดศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น วันที่ 16 พ.ย.นี้

ONE (วัน แชมเปียนชิพ) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดความมันอีกครั้งบนแผ่นดินอาทิตย์อุทัยกับศึก ONE 173 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนามอาริอาเกะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดยแฟนกีฬาต่อสู้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิ์จองบัตรเข้าชมราคาพิเศษช่วง Early Bird ในรูปแบบลอตเตอรี เพื่อลุ้นโอกาสเป็นเจ้าของที่นั่งดีที่สุดก่อนใคร เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มิ.ย. 68 เวลา 10.00 น. สิ้นสุดวันพุธที่ 18 มิ.ย. 68 เวลา 10.00 น. (เวลาไทย) และจะมีการประกาศผลจับสลากผู้ได้รับสิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มิ.ย. เวลา 11.00 น. คลิกลงทะเบียนที่นี่และในโอกาสที่ ONE จะยกทัพกลับญี่ปุ่นในครั้งนี้ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ได้ออกมาเผยถึงรายละเอียดคร่าว ๆ เกี่ยวกับศึกนัดยิ่งใหญ่ด้วยตัวเอง“หลังจากที่ ONE สร้างปรากฏการณ์ทำลายสถิติในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ สนามไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ซึ่งมียอดชมการแข่งขันแบบออร์แกนิกผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลสูงกว่า 2 พันล้านครั้ง เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมายังกรุงโตเกียวอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่สนาม อาริอาเกะ อารีนา ในศึก ONE 173 ซึ่งจะรวบรวมนักกีฬาการต่อสู้ระดับแนวหน้าของโลกมาไว้บนเวทีเดียวกัน”“นับเป็นครั้งที่ 5 ของ ONE ที่ได้จัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในกรุงโตเกียว ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะการต่อสู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเราตั้งใจจะมอบประสบการณ์ความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนกีฬาทั่วโลกอีกครั้ง”“ในศึก ONE 173 แฟน ๆ จะได้สัมผัสกับความมันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งรายการ โดยมีการชิงแชมป์โลกหลากหลายรุ่น ครอบคลุมหลายประเภทของศิลปะการต่อสู้ ซึ่งจะสร้างความทรงจำที่ประทับใจไม่รู้ลืมให้กับผู้ชมทั้งในสนามและทั่วโลกแน่นอน”ก่อนหน้านี้ ONE เคยจัดการแข่งขันที่สนาม อาริอาเกะ อารีนา ในศึก ONE 165 เมื่อเดือนมกราคม 2567 ซึ่งชูโรงคู่เอกนัดหยุดโลกระหว่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” และ “ทาเครุ เซกาวา” และได้รับการตอบรับจากแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นอย่างล้นหลาม สำหรับ ONE 173 ในครั้งนี้ รายละเอียดคู่เอกและนักกีฬาที่จะร่วมแข่งขันจะมีการประกาศเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้ทั้งนี้ บัตร Early Bird มีจำนวนจำกัด แต่คุณอาจเป็นหนึ่งในผู้โชคดีซื้อบัตรเข้าชม ONE 173 ในราคาพิเศษ! ลงทะเบียนด่วน ก่อนหมดสิทธิ์! โดยสามารถติดตามขั้นตอนการลงทะเบียนทางหน้าเพจ FB ONE Championship Thailand และหลังจากช่วงโปรโมชันนี้จะมีการเปิดจำหน่ายบัตรราคาปกติผ่านทาง ePlus ในวันเสาร์ที่ 5 ก.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป