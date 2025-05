"นาบิล" ยืนยันไม่เคยคิดชกมวยสมัครเล่น ขอมุ่งมั่นในเส้นทางอาชีพกับ ONE เท่านั้น

หลังจากที่ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ออกมาเผยว่า นาบิล อานาน เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล ตอบรับที่จะช่วยทีมชาติไทย ล่าเหรียญทองโอลิมปิก 2028 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากส่วนทาง "บิ๊กปลาย" นายจิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ออกมากลบกระแสดังกล่าว โดยระบุว่า ONE Championship ไม่ได้อนุญาต และตัวของ นาบิล ก็ยังไม่ได้ตอบรับในเรื่องนี้แต่อย่างใด พร้อมชี้ว่าตอนนี้ นาบิล กำลังโลดแล่นอยู่ในเส้นทางมวยไทยอาชีพ เตรียมที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองมหาศาลในอนาคต ไม่สมควรที่จะลงไปต่อยรูปแบบมวยสากลสมัครเล่นอีก ควรจะเปิดโอกาสให้แก่นักมวยสมัครเล่นคนอื่นๆ จะดีเสียกว่าล่าสุด นาบิล อานาน เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล ออกมายืนยันด้วยตัวเองผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่าตนไม่เคยคิดที่จะลงไปชกมวยระดับสมัครเล่น ไม่เคยตอบรับใดๆ ทั้งสิ้น วอนหยุดโยงเรื่องรับใช้ทีมชาติชกโอลิมปิกเสียที ยืนยันขออยู่ในเส้นทางมวยอาชีพเท่านั้น"ผมยังไม่เคยตอบตกลง ผมจะขอชกอยู่ในรายการมืออาชีพนะครับ ผมไม่อยากลงไปเพื่อชกในรายการสมัครเล่น ตอนนี้ผมได้กำหนดเส้นทางของผม ผมได้กำหนดไว้แล้วว่าจะชกอยู่ในเส้นทางมวยไทยอาชีพ แล้วผมจะยังคงอยู่ในเส้นทางนี้ครับ" นาบิล เริ่มกล่าว"ผมรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ชกมวยสากล เหมือนถูกดึงไปโดยที่ยังไม่ได้ตกลงอะไรคุยอะไรกับผมเลย แบบนี้มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผมให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนครับ แต่จะมาเคลมตอนที่ผมพอมีชื่อเสียงแล้ว ผมคิดว่ามันดูไม่โอเคสำหรับผม ณ ที่นี้ ผมจะยังคงชกอยู่ในรายการที่ปั้นผมขึ้นมาจนผมมีทุกวันนี้ ONE CHAMPIONSHIP ผมขอขอบคุณมากๆครับ""ผมคิดว่าผมโตพอมีเหตุและผลมากพอที่จะทำให้ผมคิดได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล กล่าวปิดท้าย