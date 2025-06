รัฐบาลส่งสัญญาณ พร้อมหนุน ONE ยินดีเจรจา "ชาตรี" ช่วยดันมวยไทยสู่เวทีโลก

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา แสดงความชื่นชม วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ที่มีบทบาทสำคัญในการจุดกระแสมวยไทยให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มความนิยมอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก พร้อมแสดงความยินดีที่จะเปิดโต๊ะพูดคุยกันเพื่อให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมโดยก่อนหน้านี้ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE ได้ส่งสัญญาณถึงรัฐบาลไทย ขอให้เข้ามาช่วยสนับสนุน ONE หลังตลอดหลายปีที่ผ่านมา ONE ได้ช่วยสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมหาศาล โดยรายงานจาก Nielsen ระบุว่า ONE สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยได้สูงถึง 16,000 ล้านบาทต่อปี ผ่านการจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ในหลากหลายแขนงล่าสุด นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เปิดเผยถึงกรณีที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ โดยกล่าวชื่นชมบทบาทของ ONE ในการยกระดับและเผยแพร่มวยไทยสู่สายตาชาวโลก พร้อมยืนยันว่าทางกระทรวงฯ ยินดีเปิดโต๊ะพูดคุย และให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม หากมีการประสานงานเข้ามาอย่างเป็นทางการในอนาคต“ผมเคยมีโอกาสไปชม ONE 2 ครั้ง และรู้สึกชื่นชมในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ที่ ONE ได้ช่วยปลุกกระแสมวยไทยไปถึงระดับโลก แต่ในส่วนที่คุณชาตรี บอกว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญและไม่ได้ให้การสนับสนุน ต้องชี้แจงว่ายังไม่เคยคุยกันในเรื่องนี้ จริง ๆ เราเคยคุยกันครั้งเดียวแต่นานมากแล้ว และยังไม่มีข้อเสนออะไรจากทาง ONE เข้ามาถึงกระทรวง”“ถ้ามีการเข้ามาพูดคุยกันก็ต้องดูตามความเหมาะสม เพราะว่าจริง ๆ แล้วมวยไทย เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ ตัวท่านพี่มน (ผศ.พิมล ศรีวิกรม์) เป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้วมวยไทย เรามีหลายองค์กรที่พยายามทำอยู่ และยังมีกระบวนการอีกมากมายที่จะต้องทำกับมวยไทย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผมมองว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน”“สำหรับคุณชาตรี และ ONE เองก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์มวยไทยไปสู่เวทีโลก ซึ่งเรายินดีที่จะพูดคุยกันและให้การสนับสนุน ในฐานะเป็นคนไทย และกีฬามวยไทยเป็นสิ่งที่ทุกคนในชาติอยากให้ประชาสัมพันธ์อยู่แล้วครับ”