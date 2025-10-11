ฝันเป็นจริง! “สตีเฟน” ซิวสัญญา ONE เตรียมบุกลุยเวทีโลก

“สตีเฟน เออร์วิน” นักสู้ฟอร์มแรงวัย 25 ปี จากสกอตแลนด์ คว้าสัญญานักกีฬา ONE เป็นคนที่ 33 จากเวที ONE ลุมพินี หลังปิดเกมน็อก “แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์” ในศึก ONE ลุมพินี 128 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา
“สตีเฟน” หลังจากโลดแล่นบนสังเวียน ONE ลุมพินี มา 2 ปี ก็สามารถพิชิตความฝันแรกได้สำเร็จตามความตั้งใจ โดยเจ้าตัวแสดงความมุ่งมั่นพุ่งชนเป้าหมายต่อไปนั่นคือการไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตนักสู้ในฐานะแชมป์โลก
“ขอบคุณบอสชาตรีมากครับ ไม่ใช่แค่เงินโบนัสหรือโอกาสที่มอบให้นะครับ แต่เพราะ ONE ช่วยสานต่อความฝันของผมมาตลอด เมื่อหลายปีก่อน ผมไม่เคยคิดว่าจะหาเงินจากมวยไทยได้มากขนาดนี้ และเป็นเพราะคุณชาตรีที่ทำให้ความฝันของผมเป็นจริงได้ จากนี้ผมตั้งใจจะกวาดให้หมดทั้งรุ่นสตรอว์เวต ผมจะเป็นราชันของรุ่นนี้ให้ได้ คอยดูเลย!”
นับตั้งแต่เข้ามาแข่งขันในรายการนี้ “สตีเฟน” พัฒนาฟอร์มได้อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นหนึ่งในนักชกต่างชาติที่แฟนมวยจับตามอง โดยเก็บชัยชนะเป็นครั้งที่ 7 จาก 8 ไฟต์ จนกระทั่งคว้าสัญญามูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 3.2 ล้านบาท) ตามรอยเพื่อนสนิท “นิโค คาร์ริลโล” สู่เวทีระดับโลกได้สำเร็จ
สัปดาห์ต่อไปติดตามความมันกันต่อเนื่องในศึก ONE ลุมพินี 129 วันศุกร์ที่ 17 ต.ค.นี้ โดยคู่เอก “เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์” ลดเวตลงมาวัดพลังสด “ทุน มิน ออง” มวยดาวรุ่งจากเมียนมา ในกติกามวยไทย 165 ป. ขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ “เฟอร์กัส สมิธ” ดาวรุ่งวัย 19 ปี จากอังกฤษ ปะทะ “ซาห์ราน อัลเวซาบี” มวยแกร่งวัย 24 ปี จากเยเมน ในกติกามวยไทย 118 ป.