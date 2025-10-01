กกท.เตรียมสอบ "ณี" กับ ส.ยิงเป้าบิน ต้องจบเรื่องให้เร็วที่สุดไม่ให้บานปลาย

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รับเรื่องร้องเรียนจาก "ณี" สุธิยา จิวเฉลิมมิตร ที่ออกมาเรียกร้องผ่านสื่อให้ช่วยตรวจสอบการบริหารงานของสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน รวมถึงนำหลักฐานเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งนายกสมาคม มายื่นต่อ กกท. ซึ่งทาง กกท.ก็มีความหวั่นใจว่าจะเป็นเหตุการณ์ซ้ำรอยกับสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ที่บานปลายไปถึงสหพันธ์โลก จนเป็นที่มาของการแบนสมาคมเปตองของไทย
อย่างไรก็ตาม ดร.ก้องศักด ยอดมณี ได้กล่าวว่า ได้รับเรื่องมาจากน้องณี ซึ่งเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและทำผลงานให้แก่ประเทศชาติมาอย่างยาวนาน ซึ่งทาง กกท.ก็จะดำเนินการตามนโยบาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผิดก็ว่าไปตามผิด ซึ่งกีฬายิงเป้าบินก็เหมือนกับเปตอง กกท.ก็จะเดินหน้าทำแบบตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง ซึ่งตอนนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้ว ก็จะขอดูเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีต่อไป
ผู้ว่า กกท. ยังกล่าวอีกว่า ขั้นตอนนั้นทาง กกท.จะทำการตั้งคณะกรรมการแล้วจะเรียกน้องณี กับ สมาคมเข้ามาสอบถาม และรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งการร้องเรียนนี้เป็นเรื่องของการกระทำผิด โดยเป็นการกำกับของนายทะเบียนอยู่แล้ว อยากจะเน้นย้ำว่าทุกๆกีฬา ถ้านักกีฬามีความไม่สบายใจ เราก็มีช่องทาง มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจักษ์ ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัว หากท่านมีพยานหลักฐานในการกระทำผิดของผู้บริหารสมาคม ซึ่งการกีฬาไม่เข้าข้างใครอยู่แล้ว จะดำเนินการแบบตรงไปตรงมาพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
"ได้รับรู้เรื่องราวจากน้องณีที่ออกสื่อมาว่ามีการนำเงินไปทำสนามต่างๆอะไรพวกนี้ กับ กลุ่มนักกีฬาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ซึ่งเราจะต้องแยกประเด็นออกมาพิจารณาแล้วก็ไล่ตรวจสอบ การที่น้องณีไม่แข่งซีเกมส์ ก็ถือว่าเป็นความสมัครใจในตัวนักกีฬาที่จะไม่แข่งขัน เราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขา แม้ว่าเราจะเสียดายฝีมือ ซึ่งยังไงผมก็จะต้องขอพูดคุยโดยตรงกับตัวน้องณีเองด้วยว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีอย่างไร แล้วเราจะหาทางออกกันอย่างไร ก็จะเชิญน้องณีเข้ามาคุยให้เร็วที่สุด" ดร.ก้องศักด กล่าว