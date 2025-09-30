“สุทธิโรจน์” ประกาศลาออกนายกเปตอง กกท.ดันเรื่องสู่กระบวนการยุติธรรม

สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย มีผลทันที 8 ต.ค.นี้ และต้องจัดเลือกตั้งนายกฯใหม่ภายใน 30 วัน ด้าน ”ดร.ก้อง“ และ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ยันซีเกมส์ 2025 เปตองจัดชิงชัยได้ตามเดิม พร้อมเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประสานงานการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร. หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายธรรมนัส พรหมเผ่า และ นาวาโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงความพร้อม
ดร.ก้องศักด ยอดมี ผู้ว่าการกกท. เผยว่า วันนี้ถือเป็นการแสดงเจตนาของท่านนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ที่ขอประกาศลาออกจากตำแหน่ง เพื่อให้วงการกีฬาเปตองนั้นเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ได้อย่างสง่าผ่าเผย ซึ่งการเดินหน้าในลักษณะนี้ก็ทำให้กระบวนการในการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่สหพันธ์กีฬาเปตองโลกได้มีการแบนนายกสมาคมกีฬาเปตองและสมาคม จากข้อหาต่างๆ ตามกฎหมายไทย เราก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้น รวมรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อกล่าวหา และฟังคำชี้แจงจากท่านนายกสมาคม เพื่อให้กระบวนการทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส
“กกท.ในฐานะนายทะเบียนพร้อมดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรม ซึ่งการลาออกก็เป็นไปตามข้อกฎหมาย ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ กกท.ก็ย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรม และสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใส และสามารถตอบกับสังคมได้ การลาออกครั้งนี้ถือว่าเป็นผลดีในการที่เราจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันสหพันธ์เปตองนานาชาติก็ยืนยันจะรับรองการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แต่ละชาติก็จะสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้โดยไม่มีการลงโทษแบนใดๆ ซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านธรรมนัส ที่วางหลักการให้พวกเราได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของวงการกีฬาเปตอง
ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เผยว่า หลังจากที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาแล้ว ได้สั่งการอย่างเร่งด่วนให้ดำเนินการแก้ปัญหานี้ โดยกระบวนการต่างๆที่เราดำเนินการนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ ซึ่งก็เป็นผลมาถึงการขอให้ท่านนายกสมาคมกีฬาเปตองฯนั้นเสียสละ ด้วยการประกาศลาออกก่อน เพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปด้วยความสุจริตเป็นธรรม และก็ขอให้ท่านนายกสมาคมกีฬาเปตอง ได้มั่นใจว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีจะให้ความเป็นธรรม จึงขอให้ลาออก เพื่อให้ประเทศชาตินั้นก้าวเดินต่อได้
ด้าน นาวาอากาศโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย เผยว่า การที่สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ถูกแบนจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ โดยเริ่มจากการแบนนายกสมาคม แบนกรรมการบริหารสมาคม และ แบนสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย เพื่อให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย และ รัฐบาล ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และ โปร่งใส ตน จะขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมทันทีหลังจากที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติในการประชุมบอร์ด ซึ่งจะมีผลในวันที่ 8 ต.ค.2568 เป็นต้นซึ่งตามกติกาแล้ว ก็จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมขึ้นใหม่ภายใน 30 วันด้วย ส่วนตนเองนั้น ยังขอยืนยันในความบริสุทธิ และขอยืนยันว่าเข้ามาเป็นนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์