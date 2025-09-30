สมาคมฯ จับมือ โคคา-โคล่า จัดแข่งลีกเยาวชนU17 ต่อเนื่อง 3 ปี-สานเป้าหมายบอลโลกU17

โคคา-โคล่า ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญครั้งแรก กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAT) เตรียมนำ “โค้ก® คัพ” กลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2569 ในรูปแบบใหม่ คือการจัดการแข่งขันในลีกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หรือ U-17 ต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกันเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลไทยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสฝึกฝนและแข่งขัน เพื่อสานฝันสู่การเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลไทยในการแข่งขันระดับโลก
ความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนความเป็นมาอย่างยาวนานในการสนับสนุนฟุตบอลไทยของโคคา-โคล่า ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ในโครงการ “โค้ก โก ฟอร์ โกล” ต่อเนื่องมาถึงการเปิดตัว “โค้ก® คัพ” ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระดับประเทศที่จัดต่อเนื่องมาอีกร่วมสามทศวรรษ และกลายเป็นหนึ่งในลีกฟุตบอลเยาวชนที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย
เซลแมน คาเรกา ประธานภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกตอนใต้ เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี กล่าวว่า “โคคา-โคล่า ภูมิใจที่ได้สนับสนุนกีฬาฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับโลก สำหรับประเทศไทย ฟุตบอลถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่คนไทยหลงใหลมาทุกยุคทุกสมัย ความร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนีจึงตอความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนและวงการฟุตบอลเยาวชนไทย ด้วยการนำ “โค้ก® คัพ” ลีกเยาวชน U-17 คืนสนามกลับมาอีกครั้งในปีหน้า เราดีใจที่ได้มีส่วนพัฒนานักกีฬาฟุตบอลไทยรุ่นใหม่และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ เพื่อทำตามความฝันของตนเองได้อย่างเต็มที่”
นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กับ โคคา-โคล่า ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการฟุตบอลไทย โดยเฉพาะในระดับเยาวชน สำหรับ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เป็นหนึ่งในรุ่นที่ สมาคมฯ ให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะนอกจากเป็นช่วงอายุ ที่นักกีฬามีโอกาสเข้าสู่เส้นทางความฝัน คือ การเป็นนักกีฬาอาชีพแล้ว ยังสอดคล้องกับในระดับนานาชาติ หลัง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ปรับให้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ขึ้นต่อเนื่องในทุกปี การกลับมาของ “โค้ก คัพ” ในรูปแบบใหม่ จึงถือเป็นส่วนเติมเต็มสำคัญ ในเรื่องทรัพยากรของนักกีฬา และ เป็นประตูสู่โอกาสไปฟุตบอลโลก ของ ทีมชาติไทย มากยิ่งขึ้น”
“เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ฟุตบอลรายการ “โค้ก คัพ” ในฐานะลีกเยาวชนของประเทศไทย ในรุ่น U-17 จะเป็นมากกว่าทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน แต่ออกแบบมาเพื่อพัฒนานักเตะเยาวชนอย่างแท้จริง โดยผสมผสานการแข่งขันที่เข้มข้นเข้ากับการฝึกซ้อมระดับมืออาชีพ เพื่อยกระดับทักษะและศักยภาพของเยาวชนที่เข้าร่วม และมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้เยาวชนไทยประสบความสำเร็จในระดับโลก โดย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ โคโค-โคล่า ประเทศไทย มีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันชัดเจน คือ ผลักดัน ทีมชาติไทย ในรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี กลับสู่ฟุตบอลโลกอีกครั้ง นับตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ทำได้ ในปี 1999 ที่ประเทศนิวซีแลนด์”
ความร่วมมือในโครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2569 ถึง 2571 โดยในปี พ.ศ. 2569 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันรวม 195 นัด ประกอบด้วยทีมที่ผ่านการคัดเลือก 192 ทีมจาก 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งคัดเลือกจากโรงเรียนและสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสมาคมฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเยาวชนที่มีความสามารถจะเข้าถึงการแข่งขันได้อย่างทั่วถึง โดย “โค้ก® คัพ” โฉมใหม่จะเริ่มจัดการแข่งขันระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี พ.ศ. 2569 ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท นอกจากนี้ตลอดทั้งการแข่งขันจะมีการเฟ้นหานักเตะฝีเท้าดีเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ทีมชาติ ซึ่งกระบวนการคัดเลือกจะใช้โมเดล T+MASC ของสมาคมฯ ควบคู่กับเทคโนโลยีกล้อง AI ขั้นสูง เพื่อติดตามผลงานและสนับสนุนการพัฒนาผู้เล่น โดยโครงการตั้งเป้าหมายที่จะพาทีมเข้ารอบในการแข่งขันเอเชียนคัพ และฟุตบอลโลก U-17 ในที่สุด
ทั้งนี้ โคคา-โคล่า ประเทศไทย จะเป็นสปอนเซอร์หลัก ส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลีกโดยรวม ซึ่งรวมถึงส่วนสำคัญคือการคัดเลือกและพัฒนานักเตะดาวรุ่งสำหรับทีมชาติไทย U-17