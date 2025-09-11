AIS PLAY ยิงสดไทยลีก 3 ปลุกไฟลูกหนังท้องถิ่นเต็มรูปแบบ เชียร์ทีมบ้านเกิดอย่างใกล้ชิด

สุดสัปดาห์นี้เริ่มคิกออฟ! AIS เตรียมยิงสดศึกฟุตบอล "บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม" หรือไทยลีก 3 ลีกระดับภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการถ่ายทอดสดมากที่สุด ตั้งแต่รอบปกติ เพื่อปลุกกระแสท้องถิ่นนิยมด้วยฟุตบอลระดับรากหญ้า ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่ลีกใหญ่ทั้ง “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง” และ “บีวายดี ซีล5 ลีกสอง” ได้เปิดฉากไปก่อนแล้ว โดยไทยลีก 3 จะเริ่มแข่งขันในรอบภูมิภาคครบทั้ง 6 โซน ได้แก่ เหนือ, ใต้, ตะวันออก, ตะวันตก, ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยเริ่มฟาดแข้งในวันที่ 13 กันยายน เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป แฟนบอลทั่วประเทศรับชมผ่าน AIS PLAY ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า “AIS มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก 3 รอบภูมิภาค เพื่อกระตุ้นกระแสฟุตบอลลีกภูมิภาคให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการขาดการถ่ายทอดสดที่เข้าถึงผู้ชมอย่างทั่วถึง เราต้องการให้แฟนบอลได้ติดตามและให้กำลังใจทีมบ้านเกิดของตนเองอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เชียร์ทีมรักได้
สำหรับการถ่ายทอดสดในฤดูกาลนี้ AIS ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสโมสรฟุตบอลในไทยลีก 3 เพื่อวางระบบถ่ายทอดสดให้ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยแต่ละสนามจะมีกล้องถ่ายทอดสดไม่น้อยกว่า 3 ตัว เพื่อเก็บทุกช็อตสำคัญอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ทีมวิศวกรเครือข่ายของ AIS ยังเสริมความพร้อมด้านสัญญาณ 5G และไฟเบอร์ออฟติก เพื่อรับประกันภาพและเสียงคุณภาพสูงจากสนามถึงหน้าจอแฟนบอลทั่วประเทศ”
นางสาวรุ่งทิพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากไทยลีก 3 แล้ว AIS ยังพร้อมถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยทุกลีก ได้แก่ ไทยลีก 1, ไทยลีก 2, ฟุตบอลถ้วย เอฟเอ คัพ และ ฟุตบอลถ้วย ลีก คัพ รวมถึงฟุตบอลลีกเยาวชน U-21, ฟุตบอลหญิงลีก 1 และ2 กว่า 1,600 แมตช์ ผ่านทาง PLAY SPORTS football และพิเศษกับช่องเพื่อแฟนบอลไทยตัวจริง PLAY SPORTS football1 ที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยรายการพิเศษ ‘BALLTHAI SHOWTIME’ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 18.15 น. ที่จะนำเสนอวิเคราะห์เจาะลึกเกมทั้งก่อนและหลังแมตช์ สรุปผลสัมภาษณ์โค้ชและนักกีฬาส่งตรงจากขอบสนาม พร้อมพูดคุยกับ Guru Influencer และอดีตนักกีฬาฟุตบอลมากมายเพื่อแฟนบอลตัวจริงอีกด้วย”
AIS ขอเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคน ร่วมส่งแรงเชียร์ผ่านช่องทางรับชมที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถชมได้ฟรีทุกเครือข่าย ถ่ายทอดสดครบทุกลีก ที่แอปพลิเคชัน AIS PLAY กล่อง AIS PLAYBOX, Smart TV, Android TV, Apple TV สามารถดาวน์โหลด AIS PLAY ได้ที่ App store และ Google Play Store และถ่ายทอดสดทาง 3BB GIGATV แฟนบอลไทย ห้ามพลาด!