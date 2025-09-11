เมืองไทยประกันภัย-เมืองไทยประกันชีวิต พลิกโฉมฟุตบอลไทยครั้งประวัติศาสตร์ “เมืองไทย CUP” ถ้วยแห่งศักดิ์ศรีฟุตบอลไทย

วันที่ 11 กันยายน 2568 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวประกาศการสนับสนุนครั้งสำคัญร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวฟุตบอลลีกคัพชื่อใหม่ “เมืองไทย CUP” ประจำฤดูกาล 2025/26 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แห่งวงการฟุตบอลไทย โดยทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000,000 บาท พร้อมสิทธิ์ไปแข่งขันศึกฟุตบอล ชิงถ้วยสโมสรอาเซียน ในฤดูกาล 2026/27
ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำถึงพันธกิจของทั้งสององค์กรที่ต้องการยืนหยัดเคียงข้างฟุตบอลไทย พร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาฟุตบอลไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยใช้ชื่อรายการเป็น ‘เมืองไทย CUP’ ไม่ใช่แค่เพียงการเปลี่ยนชื่อ แต่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม เป็นพลังที่จะทำให้ถ้วยนี้กลายเป็นถ้วยแห่งศักดิ์ศรีที่นักเตะทุกคนและทุกสโมสรต่างใฝ่ฝันถึง
“เมืองไทย CUP” ถ้วยแห่งศักดิ์ศรีฟุตบอลไทย การแข่งขันที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีในทุกนาที แพ้คือจบ ชนะจึงได้ไปต่อ ทุกนัดคือไฟนอล ทุกวินาทีชี้ชะตา สโมสรที่สามารถชูถ้วยนี้ได้ ไม่ได้หมายถึงเพียงการคว้าแชมป์ แต่คือการพิสูจน์ศักดิ์ศรี ความแข็งแกร่ง และศรัทธาที่แฟนบอลทั้งประเทศมีให้
วิลักษณ์ โหลทอง อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่แค่ความร่วมมือทางธุรกิจ แต่เป็นความตั้งใจระหว่างสองบริษัท ที่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุน และ ให้ความสำคัญกับวงการกีฬามาโดยตลอด ในฐานะตัวแทนของสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณ ทั้งสองบริษัท ที่เล็งเห็นคุณค่าของการแข่งขันฟุตบอลถ้วยรายการนี้ ซึ่งถือเป็นถ้วยที่สำคัญ เพราะทีมชนะเลิศ นอกจากจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 5 ล้านบาทแล้ว ยังได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน ในฤดูกาล 2026/27 นับเป็นอีกบทสำคัญของการพัฒนาฟุตบอลไทย ให้ทุกสโมสรพิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับอาเซียน เชื่อว่าการแข่งขันนี้จะช่วยให้สโมสรมีมาตรฐานสูงขึ้น นักเตะได้ประสบการณ์มากขึ้น และทำให้แฟนบอลไทยภูมิใจที่เห็นทีมบ้านเราไปสู้กับทีมต่างชาติ นี่คือสิ่งที่ทำให้ ‘เมืองไทย CUP’ คือถ้วยแห่งการสร้างโอกาสจริงๆ”
ปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่วันนี้เราได้มีโอกาสร่วมกันทำสิ่งสำคัญ อันเกิดจากความตั้งใจของทั้ง 2 บริษัท นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันฟุตบอล ไทยลีก 2 เพราะเราเชื่อว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงกีฬา แต่คือเวทีที่สร้างความฝัน แรงบันดาลใจ และโอกาส โดยเฉพาะฟุตบอลถ้วยรายการนี้ ในฐานะอีกหนึ่งรายการสำคัญของประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ทีมจากทุกลีกได้แข่งขันอย่างเท่าเทียมใน ‘เมืองไทย CUP’ ทำให้ทุกสโมสรและนักเตะได้พิสูจน์ศักยภาพต่อสายตาคนทั้งประเทศ และทำให้แฟนบอลได้เห็นเรื่องราวแห่งความพยายาม ความสามัคคี และความมุ่งมั่น พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในหลากหลายมิติทุกครั้งที่มีการแข่งขัน”
“ที่ผ่านมา เมืองไทยประกันชีวิตยึดมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องครอบคลุมทั้งธุรกิจและชุมชน โดยกีฬาคือเครื่องมือสำคัญในการดูแลสุขภาพกายใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงให้กับสังคมไทย ผมเชื่อมั่นว่า ถ้วยรางวัลนี้จะไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอล แต่ยังส่งต่อ พลังอันยิ่งใหญ่ที่จะมอบทั้งความสุขแก่แฟนบอล และผลักดันวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
นวลวรรณ ล่ำซำ ผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมืองไทยประกันภัย อยู่เคียงข้าง และ อยู่คู่กับวงการฟุตบอลไทย มาอย่างยาวนาน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เรามีนโยบายชัดเจน ในการสนับสนุนวงการกีฬา โดยเฉพาะ ฟุตบอล ในฐานะกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย เพราะเราเชื่อว่าฟุตบอล ไม่ใช่แค่กีฬา แต่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อ ไปสู่มิติอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของ สังคม , เศรษฐกิจ , การท่องเที่ยว และ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คนทั้งหมด โดยเราให้การสนับสนุน ทีมชาติไทย ในทุกระดับ ทั้งฟุตบอลชาย , ฟุตบอลหญิง , ฟุตซอล และ สโมสรอาชีพในประเทศไทย รวมเกือบ 30 สโมสร รวมถึงฟุตบอลไทยลีก 2 ในปีล่าสุด ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน ดังนั้น ปีนี้ จึงถือเป็นการต่อยอด ตามนโยบาย และ พันธกิจสำคัญของบริษัท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และ สนับสนุนให้ ฟุตบอลไทย ก้าวไปข้างหน้า ด้วยความมั่นคง แข็งแรง และ ยั่งยืนต่อไป”
ในงานมีการเชิญสื่อมวลชน, KOL และบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอลมาร่วมงาน ได้แก่ กบ-สุเชาว์ นุชนุ่ม อดีตกัปตันที่พาทีมคว้าแชมป์ถ้วยนี้ถึง 5 สมัย และ ต้อง-ภานุวัฒน์ ใจยิ้ม (ต้องซุย) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านฟุตบอลไทย โดยทั้งสองท่านได้มาแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจ สุเชาว์ นุชนุ่ม ได้เล่าถึงความรู้สึกและความท้าทายในฐานะนักกีฬาที่ลงสนามแข่งขันในรายการนี้ ส่วน ต้องซุย ได้สะท้อนมุมมองในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งที่ติดตามและเชียร์การแข่งขันในถ้วยแห่งศักดิ์ศรีฟุตบอลไทยนี้
สำหรับ “เมืองไทย CUP” ฤดูกาล 2025/26 จะเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2568 เปิดโอกาสให้ทุกสโมสรไทยลีก ไม่ว่าจะทีมใหญ่หรือทีมเล็ก ได้ต่อสู้ในสนามเดียวกัน เพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีของตนเอง และทั้งหมดนี้ทำให้ถ้วยเมืองไทยคัพ กลายเป็น สัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของฟุตบอลไทย ทั้งจากไทยลีก 1, ไทยลีก 2 และไทยลีก 3 เข้าร่วมแข่งขันในระบบน็อกเอาต์แบบแพ้คัดออก เริ่มจากรอบคัดเลือกที่ทีมจากไทยลีก 3 จะลงสนามเพื่อหาตัวแทนเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ ก่อนจะรวมกับทีมจากไทยลีก 2 รวมเป็น 32 ทีม เพื่อชิงสิทธิ์เข้าสู่รอบ 32 ทีมสุดท้าย ร่วมกับสโมสรจากไทยลีก 1 ที่จะเข้ามาสมทบในรอบนี้
การแข่งขันจะดำเนินไปอย่างเข้มข้น ตั้งแต่รอบ 32 ทีม รอบ 16 ทีม รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ จนถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยทุกนัดจะเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกเพื่อหาทีมที่คู่ควรกับตำแหน่งแชมป์ถ้วย “เมืองไทย CUP” ในฤดูกาลนี้
ทีมแชมป์จะได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000,000 บาท และจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันศึก ชิงถ้วยสโมสรอาเซียน ในฤดูกาล 2026/27 ขณะที่ทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000,000 บาท