AIS SIAM จัดงาน CO-PLAY NIGHT งานดูบอล สำหรับคนรักบอล ที่มากกว่าแค่ดูฟุตบอล

จบกันไปแล้วกับ AIS SIAM CO-PLAY NIGHT งานดูบอลกลางสยามแควร์ ที่ AIS SIAM เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา รวมพลคนรักฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นแฟนไทยลีกหรือพรีเมียร์ลีก ต่างมาร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและไม่เหมือนใคร
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกวด Cosplay Challenge ที่ให้ผู้ร่วมงานแต่งกายเป็นนักฟุตบอลคนโปรดอย่างเต็มที่, กิจกรรม Lucky Draw แจกเสื้ออาร์เซนอล และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แบบถูกลิขสิทธิ์, Gift Voucher จาก ARI Football รวมถึงของรางวัลอื่นๆ และมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมงาน ทั้งพี่แว่น MiTH, นัท Arsenal Siam, ชุ แมนฯ ซิตี้, ม่อน เสือเตี้ย ฯลฯ
เปิดสนามด้วยการวอร์มอัพเบาๆ กับฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่าง เชียงราย ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยระหว่างรอแฟนบอลทยอยเข้ามาร่วมงาน ซึ่งผลจบลงด้วยชัยชนะของเจ้าถิ่น เชียงราย ยูไนเต็ด 1-0 จากฟรีคิกสุดสวยของ คาร์ลอส อิวรี
จากนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับคู่บิ๊กแมตช์ อาร์เซนอล พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่สองแฟนบอลตัวเอ้อย่าง นัท Arsenal Siam และ ชุ แมนฯ ซิตี้ ขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนทรรศนะก่อนเกมกันพอหอมปากหอมคอ แบบไม่มีใครยอมใครง่ายๆ
เท่านั้นไม่พอ ทาง AIS SIAM ยังเปิดโอกาสให้ ผู้ชนะการประกวดผู้บรรยาย GEN Z อย่าง 'น้องดีดี้' วัชรเกียรติ หรูเกียรติวัฒนา ได้ร่วมพากย์เกมแบบสดๆ ร่วมกับ นักพากย์มากประสบการณ์อย่าง 'พี่แดน' มนต์ชัย ศุขโข พร้อมทุนการศึกษาอีก 1,500 บาท ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พิเศษสุดๆ สำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันอยากเดินเข้าสู่วงการนี้
แม้ว่าเกมจะจบลงแบบแบ่งแต้มเสมอกันไป 1-1 แต่นี่ก็เป็นงานที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศของคนรักฟุตบอล ที่เต็มอิ่มในทุกมิติจริงๆ
แล้วเจอกันใหม่กับงานดูบอลรอบต่อไปทาง AIS SIAM