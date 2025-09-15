"แมนฯ ซิตี" กู้ศรัทธาถล่ม แมนฯ ยู 3-0 "ฮาแลนด์" เหมา 2 ลูก

"เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี เรียกศรัทธาแฟนๆ เอาชนะ "ปิศาจแดง" แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ขาดลอย 3-0 ด้วยประตูของ ฟิล โฟเดน กับ เออร์ลิง ฮาแลนด์ (2) ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ที่สนามเอติฮัด สเตเดียม คืนวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน
รูปเกมแลกกันแบบประตูถึงประตู นับตั้งแต่สิ้นเสียงนกหวีดคิกออฟ กระทั่งนาที 18 กองเชียร์ เจ้าถิ่น ส่งเสียงเฮ เจเรมี โดกู กระชากเข้าเขตโทษฝั่งขวา เปิดให้ ฟิล โฟเดน โหม่งเสียบมุมเสาสอง ขึ้นนำ 1-0
เริ่มครึ่งหลัง ทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา หนีไปเป็น 2-0 นาที 53 เจเรมี โดกู ไหลทะลุช่องให้ เออร์ลิง ฮาแลนด์ ยกบอลข้าม อัลตาย บายินดีร์ นายทวาร แบบนิ่มๆ ด้วยซ้ายข้างถนัด สกอร์เกือบไหลนาที 55 จังหวะ ทีมเยือน เสียบอลพื้นที่อันตราย ฮาแลนด์ แตะหลบ บายินดีร์ แล้วยิงชนเสา
แชมป์ลีกสูงสุด 20 สมัย หวิดตีไข่แตกนาที 61 ไบรอัน เอ็มบูโม ตั้งป้อมวอลเลย์ด้วยซ้ายข้างถนัด กำลังจะเสียบโคนเสา จานลุยจิ ดอนนารุมมา พุ่งปัดออกหลัง กลายเป็น ซิตี ตอกฝาโลงสนิทนาที 68 เออร์ลิง ฮาแลนด์ หลุดเดี่ยวครึ่งสนาม แปเรียดด้วยซ้ายเสียบมุมเสาไกล ทิ้งห่าง 3-0
ทีมของ รูเบน อโมริม ครองบอลมากกว่า แต่มักตายตรงพื้นที่สุดท้าย หรือยิงทิ้งยิงขว้างกันเอง จบเกม แมนฯ ซิตี หยุดสถิติแพ้ 2 เกมรวดแก่ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน เก็บเพิ่มเป็น 6 แต้ม จาก 4 นัด ขณะที่ แมนฯ ยูไนเต็ด มี 4 แต้มเท่าเดิม จาก 4 นัด
รายชื่อ 11 ตัวจริง
แมนฯ ซิตี (4-3-3) : จานลุยจิ ดอนนารุมมา, ยอสโก กวาร์ดิโอล, รูเบน ดิอาส, นิโก โอ'ไรล์ลี, อับดูโกเดียร์ คูซานอฟ, โรดรี, ทิยานี ไรจ์นเดอร์ส, แบร์นาร์โด ซิลวา, เออร์ลิง ฮาแลนด์, เจเรมี โดกู, ฟิล โฟเดน
แมนฯ ยูไนเต็ด (3-4-2-1) : อัลตาย บายินดีร์, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์, เลนี โยโร, มานูเอล อูการ์เต, บรูโน เฟร์นันด์ส, แพทริค ดอร์กู, นุสแซร์ มาซราอุย, เบนจามิน เซสโก, ไบรอัน เอ็มบูโม, อาหมัด ดิยัลโล