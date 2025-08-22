"ดิอาส" แฮปปี้สุดๆ ต่อสัญญา "แมนฯ ซิตี" ถึง 2029

แมนเชสเตอร์ ซิตี ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ต่อสัญญา รูเบน ดิอาส กองหลังโปรตุกีส 2 ปี เรียบร้อยแล้ว
สัญญาเดิมของ ดิอาส จะสิ้นสุดปี 2027 แต่ฉบับใหม่จะถูกขยายจนถึงปี 2029 บวกอ็อปชันอีก 12 เดือน
แนวรับดีกรีทีมชาติโปรตุเกส ย้ายจาก เบนฟิกา สู่ถิ่นเอติฮัด สเตเดียม ค่าตัว 65 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,844 ล้านบาท) เมื่อปี 2020 และได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม พรีเมียร์ ลีก หลังจบซีซันแรก
เซ็นเตอร์ฮาล์ฟวัย 28 ปี ช่วย "เรือใบสีฟ้า" คว้าแชมป์ลีกสูงสุด 4 สมัย ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก, ลีก คัพ และ เอฟเอ คัพ ตลอดระยะเวลา 5 ปี
ดิอาส กล่าว "วันนี้ผมมีความสุขมากๆ ผมรักเมืองแมนเชสเตอร์ ตอนนี้มันคือบ้านของผม และผมรักแฟนๆ แมนฯ ซิตี"
"เมื่อผมคิดถึงโทรฟีต่างๆ ที่เราคว้ามาด้วยกัน และแนวทางการเล่นฟุตบอลตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นี่ ผมไม่อยากนึกเลยว่าจะต้องย้ายไปที่อื่น"
ซิตี น่าจะเบนโฟกัสมายังอนาคตชอง จอห์น สโตนส์ กับ แบร์นาร์โด ซิลวา 2 นักเตะตัวเก๋า เหลือสัญญาคนละ 1 ปี ขณะที่ อิลคาย กุนโดกัน กับ เอแดร์สัน นายทวาร เหลือสัญญาน้อยกว่า 12 เดือน
โรดรี มิดฟิลด์ดีกรี บัลลง ดอร์ 2024, ฟิล โฟเดน, มานูเอล อคานจี, นาธาน อาเก เหลือสัญญาคนละ 2 ปี และ ริโก ลูอิส กองหลังดาวรุ่ง กำลังจะต่อสัญญา 5 ปี