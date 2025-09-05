“ช้างศึก” ต้อน “ฟิจิ” 3-0 ลิ่วชิงฯ “อิรัก” ศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 51

ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 "ช้างศึก" ทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น ลงสนามพบกับ ฟิจิ ทีมอันดับ 150 ของโลก
เกมนี้เฮดโค้ชจากแดนปลาดิบจัดตัว 11 คนแรก วาง ปรเมศย์ อาจวิไล เป็นหัวหอกตัวเป้า โดยมี เอกนิษฐ์ ปัญญา กับ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย ทำเกมริมเส้นซ้าย-ขวา ส่วน เบนจามิน เดวิส, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ และพีรดนย์ ฉ่ำรัศมี คุมแดนกลาง ขณะที่แนวรับ 4 คน ใช้ อภิสิทธิ์ โสรฎา, ณัฐพงษ์ สายริยา, สุพรรณ ทองสงค์ และสันติภาพ จันทร์หง่อม
ครึ่งแรก ไทย ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยม ขึงเกมบุกใส่ ฟิจิ อย่างต่อเนื่อง จนมาได้ 2 ประตู ในช่วง 20 นาทีแรก จาก เบนจามิน เดวิส น.11 และธีรศักดิ์ เผยพิมาย น.17 นำห่าง 2-0 ก่อนจบ 45 นาทีแรกไปด้วยสกอร์นี้
เริ่มครึ่งหลังมาเพียง 3 นาที ปรเมศย์ อาจวิไล หัวหอกจากทีม จูบิโล อิวาตะ ก็มาเอี้ยวตัวยิงด้วยขวา บอลเสียบมุมล่างอย่างสวยงามให้ ไทย ขยับสกอร์เพิ่มเป็น 3-0
เวลาที่เหลือ "ช้างศึก" มีโอกาสลุ้นประตูเพิ่มอีกหลายจังหวะ แต่สุดท้ายไม่สามารถเจาะตาข่ายคู่แข่งได้ หมดเวลา 90 นาที ไทย ชนะ ฟิจิ 3-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ อิรัก ที่เฉือนชนะ ฮ่องกง 2-1 โดยจะแข่งขันวันที่ 7 กันยายนนี้ เวลา 20.00น. ตามเวลาไทย