“ศุภชัย” ซัดครบ 100 ตุง! “บุรีรัมย์” ยำใหญ่ ช้างป่าห้วยขาแข้ง ทะยานขึ้นจ่าฝูงไทยลีก

การแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025/26 เกมที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 ณ ช้างอารีนา “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์ไทยลีก 10 สมัย เปิดรังเหย้ารับการมาเยือน “ช้างป่าห้วยขาแข้ง” อุทัยธานี เอฟซี
นาทีที่ 37 เชย์น แพตตีนามา พาบอลขึ้นเกมทางซ้ายมาถึงกลางสนาม เปิดบอลขึ้นหน้า กิลเยร์เม บิสโซลี ดึงบอลลงได้ ก่อนจะง้างเท้าซัดด้วยซ้ายบอลพุ่งเรียดแรงตรงกรอบ จิรวัฒน์ วังทะพันธ์ ล้มตัวปัดบอลโดนปลายนิ้ว ทว่าบอลยังแรงพุ่งเข้าประตูไป ปราสาทสายฟ้า ทะยานออกนำ 1-0
จากนั้นไม่มีจังหวะลุ้นประตูแบบอันตราย จบครึ่งเวลาแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกนำ อุทัยธานี เอฟซี 1-0
กลับมาสู้กันต่อครึ่งเวลาหลัง ปราสาทสายฟ้า ครองเกมได้ดีกว่า แต่ก็ยังไม่มีโอกาสยิงประตูหนีห่างออกไป
นาทีที่ 53 กลายเป็นผู้มาเยือน ช้างป่าห้วยขาแข้ง ที่บุกน้อยกว่าเล่นโต้กลับ บอลไปถึง เบนจามิน เดวิส แต่งบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งผ่านมือ นีล เอเธอร์ริดจ์ หายเข้าประตูไป อุทัยธานี เอฟซี ตามตีเสมอ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-1
นาทีที่ 55 ปราสาทสายฟ้า ได้บุกเร็วบอลยาวมาจากแดนหลัง กิลเยร์เม บิสโซลี วิ่งหลุดกับดักล้ำหน้าไปถึงบอล ก่อนจะพาบอลเข้าเขตโทษดึงหลอก จิรวัฒน์ วังทะพันธ์ แล้วยกบอลลอยระดับอกเข้าประตูไป บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ขยับนำ 2-1
นาทีที่ 64 สกอร์บอร์ดในสนามก็เปลี่ยนอีกครั้ง ศุภชัย ใจเด็ด รับบอลจากทางซ้ายพลิกบอลหลอกกองหลังกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษ แล้วเอี้ยวตัวบรรจงยิงบอลผ่าน จิรวัฒน์ วังทะพันธ์ เข้าประตูไป ปราสาทสายฟ้า หนีห่างเป็น 3-1 ซึ่งการทำประตูนี้ของ ศุภชัย ใจเด็ด เป็นการบันทึกสถิติเป็นคนไทยที่ยิงให้ทีมครบ 100 ประตู เป็นคนแรก
นาทีที่ 75 ศศลักษณ์ ไหประโคน เก็บบอลถวสองได้จากการเล่นเตะมุม แทงบอลจากหน้ากรอบเขตโทษไปทางขวา ปีเตอร์ ซูลจ์ กระชากบอลเข้ามาในเขตโทษจ่ายตัดแนวรับมาที่จุดโทษ กิลเยร์เม บิสโซลี ตวัดยิงบอลเร็วพุ่งเข้าประตูไป เป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้ ส่ง ปราสาทสายฟ้า หนีออกไปไกล 4-1
นาทีที่ 90+4 ปีเตอร์ ซูลจ์ เปิดบอลยางจากแดนตัวเองขึ้นมาด้านหน้าจนถึงเขตโทษ จิรวัฒน์ วังทะพันธ์ ออกมาตัดบอลพลาด ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ฉกบอลได้แล้วยิงบอลเด้งเข้าประตูไป ปราสาทสายฟ้า หนีเป็น 5-1
จากนั้นไม่มีประตูเพิ่ม จบเกม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอาชนะ อุทัยธานี เอฟซี ไป 5-1 ส่งผลให้ ปราสาทสายฟ้า คว้า 3 คะแนน ไปครอง 2 นัด เก็บ 6 คะแนนเต็ม ขึ้นไปรั้งจ่าฝูงไทยลีกเรียบร้อยแล้ว
รายชื่อผู้เล่นทั้ง 2 ทีม
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : นีล เอเธอร์ริดจ์ (ผู้รักษาประตู), พรรษา เหมวิบูลย์, เคนเน็ต ดูกอล (C), โก มยอง ซอก (แซนดี วอลช์ น.82), เชย์น แพตตีนามา (ศศลักษณ์ ไหประโคน น.60), ฟิลิป สตอยโควิช, ปีเตอร์ ซูลจ์, พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล, ศุภชัย ใจเด็ด (ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา น.76), กิลเยร์เม บิสโซลี (อิลฮาน ฟานดี น.82), เฟจ์ซาล มูลิช (โรเบิร์ต ซูลจ์ น.60)
อุทัยธานี เอฟซี : จิรวัฒน์ วังทะพันธ์ (ผู้รักษาประตู), เจมส์ เบอร์เรสฟอร์ด, โซ โม จอ (วัฒนา พลายนุ่ม น.67), มาร์เซโล ญาโล (C) (คริสโตเฟอร์ วิศรุต โรเบอร์ก น.76), ทิตาธร อักษรศรี, คริสติยอง โกมิส, ศิริมงคล รัตนภูมิ (สยาม แยปป์ น.67), อมรเทพ เมืองดี (บรูโน่ ไบโย น.46), เบนจามิน เดวิส (นนทพัทธ์ นาคสวัสดิ์ น.67), โมฮาเหม็ด อิซ่า, ชิโกซี่ เอ็มมานูเอล เอ็มบาห์