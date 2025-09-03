ของจริงหรือย้อมแมว "ลัมเมนส์" ถูก 2 น้องใหม่ พรีเมียร์ ลีก มองข้าม

เซนเนอ ลัมเมนส์ นายทวารป้ายแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เคยถูกคู่แข่งระดับ พรีเมียร์ ลีก ติดตามผลงาน แล้วคัดค้านการซื้อ-ขาย เนื่องจากข้อสงสัยเกี่ยวความเหมาะสมกับฟุตบอลอังกฤษ
ลัมเมนส์ ย้ายจาก รอยัล อันทเวิร์ป สู่ถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด ค่าตัว 21.7 ล้านปอนด์ (มากกว่า 940 ล้านบาท) ขณะที่ ยูไนเต็ด ทิ้งโอกาสคว้า เอมิเลียโน มาร์ติเนซ นายทวาร แอสตัน วิลลา
"ปิศาจแดง" มองข้ามโปรไฟล์และประสบการณ์ระดับ พรีเมียร์ ลีก เพื่อเซ็นสัญญา มือกาววัย 23 ปี ถึงแม้ "เดลี เมล" สื่อของอังกฤษ เผยว่า ลัมเมนส์ ไม่สามารถดึงดูดสโมสรอื่นๆ ของอังกฤษ เมื่้อส่งแมวมองประเมินฝีมือ
วันอังคารที่ผ่านมา (2 ก.ย.) รายงานข่าวที่ประเทศเบลเยียม ระบุ ซันเดอร์แลนด์ กับ ลีดส์ ยูไนเต็ด เป็น 2 สโมสรที่ติดต่อสอบถาม แล้วถอนตัวอย่างรวดเร็ว หลังทราบราคาที่ตั้งไว้
พรีเมียร์ ลีก เป็นลีกทดสอบผู้รักษาประตู ทั้งความแข็งแรง, จิตใจ, ร่างกาย และทักษะ อย่างเข้มข้นกว่าลีกอื่นๆ และถึงแม้ทีมงานแมวมองเห็นศักยภาพของ ลัมเมนส์ แต่ยังรู้สึกว่าเสี่ยงเกินกว่าจะผลักดันเป็นตัวจริงกะทันหัน
สาวก "เรด เดวิลส์" ยังต้่องรอติดตามว่า ลัมเมนส์ จะสอดแทรกตัวเองเป็น 11 คนแรกของ แมนฯ ยูไนเต็ด ทันทีหรือไม่
ปัจจุบันยังไม่มีวี่แวว อันเดร โอนาน่า หรือ อัลตาย บายินดีร์ จะอำลาสโมสร โดยตลาดนักเตะลีกตุรกี และ ซาอุดิอาระเบีย ยังคงสามารถซื้อ-ขายกันได้จนถึงกลางเดือนกันยายน
ผู้รักษาประตูทั้ง 2 คน ต่างผลัดกันผิดพลาด โดย บายินดีร์ เป็นต้นเหตุเสียประตูแก่ อาร์เซนอล เกมเปิดซีซัน และเกิดอาการลนลาน เมื่อถูกกดดันด้วยลูกเตะมุม สัปดาห์ที่ 2 พบ ฟูแลม ขณะที่ โอนาน่า ถูกยิงเสาแรก และตัดลูกกลางอากาศพลาด ศึกคาราบาว คัพ รอบ 2 แพ้จุดโทษ กริมสบี ทาวน์ 11-12 (ครบ 90 นาที เสมอ 2-2)