แชมป์ฟุตบอลอังกฤษ 2024-25 กับฉายาสัตว์ปีกที่คว้าถ้วย1. พรีเมียร์ลีก: ลิเวอร์พูล (หงษ์แดง / The Reds) แชมป์ลีกสูงสุด2. ลีกคัพ (EFL Cup): นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (สาลิกาดง / The Magpies) คว้าแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์3. FA Cup: คริสตัล พาเลซ ( ดิ อีเกิลส์ /The Eagles) คว้าแชมป์ครั้งแรก4. ยูโรปา ลีก: ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ไก่เดือยทอง / The Spurs) คว้าสิทธิ์ลุยแชมเปียนส์ลีก