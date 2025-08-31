หักปีกไก่ “เซเมนโย” ยกนิ้ว “บอร์นมัธ” มีดีพอบุกสยบ “สเปอร์ส” คาบ้าน

บุกมาสร้างเซอร์ไพรส์ เอวานิลซอน ฮีโร่ ผู้พา “เดอะเชอร์รีส์” เอเอฟซี บอร์นมัธ ขยี้ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ส คาถิ่น 1-0 อันโดนี อิราโอลา กุนซือของทีมแฮปปี้ มั่นใจ นักเตะใหม่ อาเดรียง ทรุฟแฟร์ ปรับตัว เข้ากับ อองตวน เซเมนโย ปีกชาวกานาได้ดี ขณะที่ อองตวน เซเมนโย ยกนิ้ว ทีมมีทีเด็ดเหมาะสมในการเก็บ 3 แต้ม
การแข่งขัน ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เข้าสู่เกมนัดที่ 3 เกิดการพลิกล็อค เมื่อ “เดอะเชอร์รีส์” สโมสรฟุตบอลบอร์นมัธ สร้างเซอร์ไพรส์ เมื่อสามารถบุกมาเอาชนะ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ส คาถิ่น 1-0 ทำให้ทีมสเปอร์ส แพ้เป็นนัดแรก หยุดความฝันที่จะขึ้นนำเป็นจ่าฝูง
เกมนัดนี้ เดอะ เชอร์รี่ส์ เป็นฝ่ายได้ประตูก่อน ตั้งแต่นาทีที่ 5 เมื่อเอวานิลซอน กองหน้าชาวบราซิล ยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมเยือน และเป็นประตูชัยประตูเดียวของทีม ถึงแม้จะเป็นการทำประตูได้ตั้งแต่ต้นเกม แต่ทีมเยือนอย่าง บอร์นมัธ ก็ยังครองเกมได้เหนือกว่า ทำให้เจ้าถิ่น สเปอร์ส ไม่สามารถทำอะไรได้
การคว้าชัยชนะ 2 นัดติดต่อกัน ของทีมเอเอฟซี บอร์นมัธ ในเกมพรีเมียร์ลีก ทำให้ตอนนี้ ขยับจากอันดับ 9 ขึ้นมาอยู่อันดับ 7 แข่ง 3 นัด ชนะ 2 นัด แพ้ 1 นัด มี 6 คะแนน ส่วนสเปอร์ส อยู่อันดับ 3 แข่ง 3 นัด ชนะ 2 นัด แพ้ 1 นัด มี 6 คะแนน
อันโดนี อิราโอลา ผู้จัดการทีมเบอร์นมัธชาวสเปน กล่าวว่า “เกมนัดนี้เป็นชัยชนะที่ดีมาก ทีมของเราเล่นได้ดีมาก เราได้ประตูชัยจากการทำประตูของ เอวานิลซอน แต่ที่จริงแล้ว เราควรจะยิงประตูได้มากกว่านี้ และจบเกมได้ดีกว่านี้ ผมมีความสุขเพราะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดี ของนักเตะของเรา ทุกคนทำได้ดีมากๆ”
“สิ่งที่น่าเสียดาย คือเราพลาดโอกาสทองในการทำประตูเพิ่มไปหลายครั้ง ทั้งๆ ที่ อยากจะยิงประตูลูกที่สองเพิ่มและปิดเกมให้ได้ แต่เราทำไม่ได้ นัดนี้ไม่เหมือนกับในเกมนัดที่เจอกับวูล์ฟส์ในสัปดาห์ที่แล้ว สิ่งที่ควรแก้ไขเราต้องเล่นเกมรับให้ดีขึ้นในช่วงท้ายเกม”
“สำหรับ อาเดรียง ทรุฟแฟร์ แบ็กซ้ายวัย 23 ปี ผู้เล่นใหม่ของเรานั้น เราเชื่อมั่นในตัวของเขาว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ นัดนี้ เขาประสานงานกับอองตวน เซเมนโยทางฝั่งซ้ายได้ดีมาก น่าเสียดายที่เขาเป็นตะคริวในช่วงท้ายเกม”
อองตวน เซเมนโย ปีกของเอเอฟซี บอร์นมัธ ชาวกานา เปิดเผยว่า “ชัยชนะเหนือท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ส ครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็น ผลงานที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากพวกเราเล่นได้ดีมากๆ ตั้งแต่เริ่มเกมครึ่งแรก เราเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่ 5 จากนั้นในข่วงพักครึ่ง พวกเราทุกคนพูดคุยกันว่าในเกมครึ่งหลัง พวกเราต้องเล่นให้ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะทำได้อีกครั้ง”
“การหยุดทีมอย่างสเปอร์ส นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะพวกเขาเป็นทีมระดับท็อป แต่เราครองบอลได้ดีและทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง เราเก็บ 3 แต้มติดต่อกัน 2 นัดแล้ว ทีมของเราทำได้ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ”
“เบื้องหลังความสำเร็จ มาจากการที่พวกเราฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์ เรามีความกดดันมากกับการเจอทีมระดับท็อป แต่พวกเราทุกคนก็แสดงให้เห็นในสนามว่า เราไม่กลัวทีมไหนทั้งนั้น ขอปรบมือให้ทุกๆ คน ครับ!
“เกมนัดนี้ ผมสนุกกับมันมาก ผมต้องเจอกับการเล่นที่ยากมากๆ บางครั้งทำให้รู้สึกหงุดหงิดมาก กับการต้องต่อสู้กับ นักเตะของทีมคู่แข่ง เปโดร ปอร์โร และผมต้องการพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่า ในการเล่นกับทีมที่ดีที่สุดในลีก ผมสามารถทำได้ดี แสดงให้เห็นว่าทีมของเราสมควรได้ 3 แต้ม นี่คือชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของทีมของเราก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติ”
ในนัดต่อไป ในวันที่ 13 กันยายน ทีมบอรฺนมัธ จะเจอกับ ไบร์ทตัน