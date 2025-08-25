ความหวังของ "บอร์นมัธ" หลัง เริ่มต้นบอลพรีเมียร์ลีกได้สวย

ตั้งเป้าเก็บชัยชนะให้ได้ อันโดนี อิราโอลา กุนซือชาวสเปนของ "เดอะเชอร์รีส์" สโมสรฟุตบอลบอร์นมัธ หลังพาทีมประเดิมแข่งฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ได้สวยในเกมเริ่มต้น 2 นัดแรก ชนะ 1 นัด แพ้ 1 นัด โดยเฉพาะ นัดล่าสุด เอาชนะ "หมาป่า" วูล์ฟแฮมป์ตัน ขอวางเป้าหมาย เก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุด ไม่กลัวคู่แข่งทีมไหนก็ตาม
การแข่งขัน ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เปิดฤดูกาลมา ได้ 2 สัปดาห์ ยอดทีมดังต่างๆ ต่างเก็บชัยชนะกันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็น ลิเวอร์พูล ทีมแชมป์ ฤดูกาล 2024-2025 รวมไปถึง อาร์เซนอล และ ทอตแนม ฮอสเปอร์ ที่เก็บชัยชนะมาแล้ว 2 นัด
สำหรับ "เดอะเชอร์รีส์" สโมสรฟุตบอลบอร์นมัธ หนึ่งในทีมที่แข่งขันในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่ฤดูกาลที่แล้ว จบอันดับ 9 ในฤดูกาล 2024-2025 ในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ได้ประเดิม นัดแรก เปิดฤดูกาล 2025&2026 แพ้ ลิเวอร์พูล 2-4 แต่ในนัดที่ 2 สามารถเอาชนะ "หมาป่า" วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0
การคว้าชัยชนะนัดแรกของทีมเอเอฟซี บอร์นมัธ ในบ้าน ทำให้ตอนนี้ อยู่อันดับ 9 แข่ง 2 นัด ชนะ 1 นัด แพ้ 1 นัด มี 3 คะแนน
อันโดนี อิราโอลา ผู้จัดการทีมเบอร์นมัธชาวสเปน กล่าวว่า การเริ่มต้นฤดูกาลนี้ ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก เนื่องจากทีมของเรามีนักเตะใหม่ ทุกอย่างต้องมีการปรับตัว ถ้าสามารถเอาชนะได้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเสมอ
เปิดฤดูกาลมาได้ 2 นัด ตอนนี้ ขอชื่นชมฟอร์มการเล่นของลูกทีมบอร์นมัธ เกมนัดแรกที่พ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูล 4-2 ในวันเปิดฤดูกาล นักเตะของเราเริ่มต้นเกมได้อย่างแข็งแกร่งด้วยการยิงประตูขึ้นนำของมาร์คัส ทาเวอร์นิเยร์ ตั้งแต่นาทีที่ 4 และครองเกมได้เกือบตลอดเกม แม้สุดท้ายจะเป็นฝ่ายแพ้ 2-4 ก็ตาม
ส่วนเกมเหย้านัดแรกของฤดูกาล ทีมของเราก็สามารถคว้าขัยชนะได้อีกด้วย มันเป็นชัยชนะที่ดีสำหรับเรา ทุกทีมย่อมต้องการชัยชนะนัดแรกในบ้านเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่แพ้ลิเวอร์พูลในนัดแรก เราช่วงชิงจังหวะการเล่นได้ก่อนในช่วง 30 นาทีแรก เราบุกในพื้นที่ เราไม่เสียโอกาสมากนัก
นัดนี้ ผู้เล่นของเราเล่นเกมรับได้ดี แต่เราพลาดจังหวะที่ควรจะจบเกมและยิงประตูที่สอง เป็นจุดผิดพลาดของเกมนัดนี้ ที่ควรจะกลับไปแก้ไข ทั้งๆ ที่ ผู้เล่นทีมของเราเหนือกว่า เนื่องจากผู้เล่นของคู่แข่ง โทติ โกเมส ของวูล์ฟแฮมป์ตัน.โดนใบแดงในครึ่งหลัง ด้วยโอกาสที่เหนือกว่า เรามีผู้เล่นมากกกว่า 1 คน แต่นักเตะของเรายิงประตูเพิ่มไม่ได้ ภายหลังจากคู่แข่งเหลือผู้เล่น 10 คน วูล์ฟแฮมป์ตันกลับ ตั้งรับได้ดีมากๆ
ในการเล่นแต่ละนัด การยิงประตูให้ได้มันเป็นสิ่งที่ยากเสมอ พอยิงประตูขึ้นนำ 1-0 ทุกๆ ทีม คงอยากที่จะยิงประตูลูกที่สองให้ได้ แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้ว ผู้เล่นของเราเล่นได้ดี ไม่ใช่แค่เกมรับ ที่ดี แต่เราจะต้องพยายามเล่นเกมรุกร่วมกันให้มากขึ้น
สำหรับในเกมนัดต่อไป ผมตั้งความหวังไว้ว่าทีมของเราจะแข็งแกร่งมากยิ่งๆ ขึ้นกว่านี้ รวมทั้งเมื่อต้องช่วงชิงโอกาสทำประตูในอนาคต เมื่อทีมของเราเป็นฝ่ายได้เปรียบ เนื่องจากว่า เราต้องการเก็บชัยชนะให้ได้ ไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนก็ตาม