AIS เปิดแคมเปญ “ดูถูก ไม่ดูเถื่อน” ชมพรีเมียร์ลีก–ไทยลีก ถูกลิขสิทธิ์ผ่าน AIS PLAY

AIS เดินหน้ารณรงค์ยกระดับวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลอย่างถูกลิขสิทธิ์ ภายใต้แคมเปญ “ดูถูก ไม่ดูเถื่อน” ชวนเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายกีฬา นักพากย์ และบุคคลสำคัญในวงการลูกหนัง ร่วมสร้างกระแสบนโลกโซเชียล เพื่อเชิญชวนแฟนบอลทั่วประเทศรับชมศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และไทยลีก ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งคุณภาพที่แอป AIS PLAY เตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งบอลไทยและบอลต่างประเทศ พร้อมยิงสดนัดเปิดสนาม 15 สิงหาคมนี้
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า แคมเปญนี้เกิดจากความตั้งใจของ AIS ที่อยากเห็นแฟนบอลไทยได้สนุกกับการเชียร์อย่างเต็มอรรถรส พร้อมมาตรฐานการถ่ายทอดที่คมชัด เสถียร และถูกต้องตามกฎหมาย
"ราเชื่อว่าการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้การรับชมคอนเทนต์กีฬา ต้องอาศัยพลังจากหลายภาคส่วน จึงได้เชิญชวนเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ นักพากย์ทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ รวมถึงบุคคลสำคัญในวงการลูกหนัง มาร่วมกันส่งต่อเสียงและเรื่องราวที่ช่วยกระตุ้นให้แฟนบอลเห็นคุณค่าของการรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์"
สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้แฟนบอลได้เพลิดเพลินกับแมตช์สำคัญจากทั่วโลกและในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ แต่ยังเป็นการร่วมกันยกระดับวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลในบ้านเรา และสนับสนุนให้ระบบนิเวศของวงการกีฬาและอุตสาหกรรมคอนเทนต์เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สำหรับแฟนลูกหนังทุกคนทุกเครือข่าย เตรียมเกาะขอบจอเชียร์ศึกไทยลีกได้ฟรี ทาง AIS PLAY ส่วนคอบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลูกค้า AIS สามารถ ‘ดูถูก’ ได้สุดคุ้มเพียงแพ็กเกจพิเศษ 199 บาท/เดือน หรือ 1,999 บาท/ปี มันส์เต็มแมตช์ ครบทุกจังหวะสำคัญในราคาสบายกระเป๋า จะเชียร์ที่บ้านหรือชวนชาวแก๊งไปสัมผัสบรรยากาศสดในร้านที่ถ่ายทอดอย่างถูกลิขสิทธิ์ ก็ได้อรรถรสเร้าใจไม่แพ้กัน พร้อมรวมพลัง ‘ไม่ดูเถื่อน’ เพื่อยกระดับการเชียร์ให้ถูกต้องและสนุกไปพร้อมกันทั้งประเทศ
ขณะเดียวกัน AIS ยังจัดแพ็กเกจสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหาร โรงแรม ไปจนถึงสถานบันเทิงต่างๆ สมัครแพ็กเน็ตบ้านที่มาพร้อมกับแพ็กเกจพรีเมียร์ลีก เริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,800 บาท พร้อมย้ำชัดว่าการนำแพ็กเกจบุคคลทั่วไปไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีโทษตามกฎหมาย
AIS PLAYเชิญชวนแฟนลูกหนังทั่วประเทศ รวมพลัง “ดูถูก ไม่ดูเถื่อน” วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2568 เตรียมระเบิดความมันส์เปิดฉากศึก ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 กับคู่เปิดสนาม ราชบุรี เอฟซี ดวลเดือด พลังกาญจน์ เอฟซี เวลา 19:00 น. ที่สนามบ้านราชันมังกร ก่อนลุยต่อกับแมตช์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิเวอร์พูล ปะทะ บอร์นมัธ เวลา 02:00 น. ชมสดทุกช็อตมันส์ กระหึ่มทุกจังหวะ ผ่าน AIS PLAY และ กล่อง AIS PLAYBOX แฟนบอลทั่วประเทศห้ามพลาด!