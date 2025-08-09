รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ “เนินช้างร้อง–เนินยาว” กาญจนบุรี สั่งเข้มรถบรรทุกสินค้าหนัก ตรวจสภาพทุกคัน ลดอุบัติเหตุถนนสาย 323

กาญจนบุรี – รมช.คมนาคม ควงผู้ว่าฯ กาญจนบุรี และผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางเนินช้างร้อง–เนินยาว ถนนสาย 323 หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อย สั่งเข้มรถบรรทุกสินค้าหนักต้องตรวจสภาพทุกคัน พร้อมเตรียมขยายถนน-เพิ่มจุดพักเบรก และเดินหน้าโครงการปรับปรุงระยะยาวงบ 930 ล้าน
เย็นวันนี้ (9 ส.ค.) นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพนม โพธิ์แก้ว ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 พรรคเพื่อไทย นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทางหลวงหมายเลข 323 ช่วงเนินช้างร้อง–เนินยาว ตอนควบคุม 0206 ตอนทองผาภูมิ – เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.263+000 – กม.266+800 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมีนายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี และหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า อ.สังขละบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางตลอดทั้งปี แต่ในช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุสู้รบตามแนวชายแดนด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรเปลี่ยนเส้นทางมาใช้ชายแดนด้าน อ.สังขละบุรี เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจราจรบนถนนสาย 323 ซึ่งมีลักษณะจำกัดต้องรองรับปริมาณรถบรรทุกเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
“การลงพื้นที่ครั้งนี้ เรามีทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานคมนาคม มาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางลดอุบัติเหตุซึ่งเกิดบ่อยและมีผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บหลายราย” รมช.คมนาคมกล่าว
สำหรับมาตรการเร่งด่วน จะให้ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกทุกคันก่อนขึ้นด่านชายแดน อาทิ น้ำหนักบรรทุก กำลังเครื่องยนต์ (ซีซี) และระบบเบรกว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ รวมถึงวางแผนขยายถนนบางช่วงให้รถสามารถหลบหลีกและแซงได้ เพิ่มจุดพักเบรกเป็นระยะ ๆ รวมทั้งจัดพื้นที่หยุดพักเพื่อตรวจสอบระบบเครื่องยนต์และเบรกก่อนลงเขา
ในระยะยาว ครม.ได้อนุมัติงบประมาณ 930 ล้านบาท เพื่อขยายถนนสาย 323 จากทองผาภูมิถึงสะพานรันตี อ.สังขละบุรี คาดใช้เวลาก่อสร้างราว 3 ปี เพื่อช่วยกระจายการจราจร ส่วนการปรับปรุงพื้นที่เนินช้างร้องและเนินยาวเป็นมาตรการเร่งด่วน ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้เพื่อขยายไหล่ทางและจัดหางบประมาณภายใน 1-2 เดือน
“ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดการสูญเสียและสร้างความมั่นใจว่า ถนนเส้นนี้ปลอดภัยขึ้น” นายสุรพงษ์ย้ำ