กาญจนบุรีถกด่วน แก้จุดเสี่ยง “เนินช้างร้อง–เนินยาว” หลังเจ็บตายบ่อย รมช.คมนาคมลงพื้นที่พรุ่งนี้

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี มอบรองผู้ว่าฯ นำถกหน่วยงานรัฐ–เอกชน หามาตรการลดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงทางหลวง 323 หลังรถบรรทุกเบรกแตก-ถนนลื่นคร่าชีวิตหลายราย เตรียมเสนอ รมช.คมนาคมตรวจพื้นที่จริง 9 ส.ค.นี้
เย็นวันนี้ (8 ส.ค.) ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข 323 ช่วง “เนินช้างร้อง–เนินยาว” หมู่ 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ซึ่งเป็นจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต
พื้นที่ดังกล่าวเป็นถนน 3 เลน ขาลงเนินยาวมุ่งหน้า อ.สังขละบุรี 1 เลน และขาขึ้นไป อ.ทองผาภูมิ 2 เลน ระยะทางราว 1.3 กม. มักเกิดเหตุร้ายกับรถบรรทุกน้ำหนักมาก โดยเฉพาะรถจากนอกพื้นที่ที่มุ่งไปส่งสินค้าที่ด่านเจดีย์สามองค์ สาเหตุหลักคือเบรกแตกจากทางลาดชัน บวกกับถนนลื่นในช่วงฝนตก แม้มีป้ายเตือนและแบริเออร์ป้องกัน แต่ยังไม่ลดความเสี่ยงได้
ในที่ประชุมจึงมีมติแก้ไขเบื้องต้นด้วยการติดตั้งแบริเออร์คอนกรีตเลนซ้ายป้องกันรถหลุดโค้ง และเปลี่ยนแบริเออร์กลางถนนเป็นพลาสติกสีส้มพร้อมกรวยจราจร เพื่อเพิ่มการมองเห็นจากระยะไกล
ทั้งนี้ วันที่ 9 ส.ค. 68 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมเตรียมความพร้อมด้านคมนาคม รองรับการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 และเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณเนินช้างร้อง–เนินยาว ก่อนลงสำรวจพื้นที่จริงช่วงบ่าย