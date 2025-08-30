“อัสซาดูลาห์” ก้านคอน็อก “พันธ์พยัคฆ์” คว้าสัญญา ONE

ONE ลุมพินี 122 จัดเต็มความตื่นเต้นเร้าใจส่งไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก โดยจอมบู๊ทั้ง 22 คน ต่างงัดฟอร์มมาโชว์สุดฝีมือ เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอก “พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์” ยอดมวยฝีมือครบเครื่อง วัย 29 ปี จากสมุทรปราการ เปิดหน้าชน “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” นักชกไฟแรง วัย 22 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต ปรากฏว่าเกมจบแบบช็อกแฟนเจ้าถิ่น เมื่อ “อัสซาดูลาห์” เตะก้านคอเต็มแรงน็อก “พันธ์พยัคฆ์” หลับคาเชือก ปิดเกมไวเพียงนาทีที่ 2:07 ของยกแรก ทำสถิติชนะ 6 ไฟต์ติด รับโบนัส 350,000 บาท ก้อนที่ 5 พร้อมกับคว้าสัญญานักกีฬา ONE เป็นคนที่ 31 จากเวที ONE ลุมพินี
คู่รอง “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” มวยบู๊ใจใหญ่ วัย 24 ปี จากสมุทรปราการ วัดสด “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” คู่ชกเก๋าเกม วัย 30 ปี จากศรีสะเกษ ในกติกามวยไทย 117 ป. หลังจากทั้งคู่งัดทั้งลูกบุ๋นและบู๊ออกมาสู้กันยับ เกมเกิดพลิกในยก 2 เมื่อ “หนุ่มสุรินทร์” กดฮุกซ้ายเรียกนับ 8 ได้ก่อน “ทรงชัยน้อย” จึงดับเครื่องชนไล่ต้อนอีกฝ่ายหวังทวงคืนแต่ไม่ทัน ครบ 3 ยก “หนุ่มสุรินทร์” ชนะคะแนนเสียงข้างมาก ยืดไร้พ่ายไฟต์ที่ 6 ในรายการ
ส่วนศึกสองยอดมวยระหว่าง “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” กำปั้นฝีมือดี วัย 28 ปี จากสุราษฎร์ธานี และ “ก้องไกล ส.สมหมาย” จอมบู๊พลังอึด วัย 26 ปี จากพิษณุโลก ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต คู่นี้แลกอาวุธสนุกดุเดือด จนกระทั่งเข้าสู่ยก 3 “ก้องไกล” กดหมัดเข้าเต็มกรามส่ง “เฟอร์รารี” ล้มแทบทั้งยืน ปิดเกมด้วยน็อกเอาต์ คว้าชัยไฟต์ที่ 4 กู้ศรัทธาสำเร็จ
ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “โมฮัมหมัด เซียซารานี” จากอิหร่าน ยังคงทำผลงานได้ดีในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ดักทุบทำแต้มชนะคะแนนเอกฉันท์ “ออสการ์ ซีเกอร์ต” น้องใหม่จากโปแลนด์ เก็บชัยต่อเนื่อง 3 ไฟต์ติด ขณะที่ “นาดากะ” ดาวดังญี่ปุ่น ออกอาวุธสุดเฉียบคม เรียก 1 นับ ก่อนปิดเกมชนะทีเคโอยก 3 “ฮามาดา อัซมานี” คู่ชกป้ายแดงจากโมร็อกโก ต่อยอดสถิติไร้พ่าย 3 ไฟต์ในรายการนี้
การต่อสู้สุดเดือดในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีนักสู้ฝีมือดี 4 ราย แสดงฝีมือโดนใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงมอบโบนัสพิเศษให้ทันทีคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมยอดเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) โดย “ทองลำพูน เอฟเอ.กรุ๊ป” ชนะคะแนนเสียงข้างมาก “เกาะเต่า เพชรสมนึก” แบบดุเดือด จูงมือคว้าโบนัสแพ็กคู่ ส่วนอีกสองคนที่ได้ไปคือ “อีสานเหนือ โชติบางแสน” และ “อัสซาดูลาห์
อิมานกาซาลิเอฟ”
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 122
คู่เอก อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ (รัสเซีย) ชนะน็อก พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ นาทีที่ 2:07 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)
คู่รอง หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา ชนะคะแนนเสียงข้างมาก ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ (มวยไทย 117 ป.)
ก้องไกล ส.สมหมาย ชนะน็อก เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 2:06 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)
ทองลำพูน เอฟเอ.กรุ๊ป ชนะคะแนนเสียงข้างมาก เกาะเต่า เพชรสมนึก (มวยไทย 122 ป.)
อีสานเหนือ โชติบางแสน ชนะน็อก โฟกัส นายกสร้อยเวียงยองลำพูน นาทีที่ 1:02 ของยก 2 (มวยไทย 129 ป.)
ไม้ซางเงิน ส.ยิ่งเจริญการช่าง ชนะน็อก เสือจั่น ส.อิสระโชติ นาทีที่ 1:34 ของยก 2 (มวยไทย 123 ป.)
โมฮัมหมัด เซียซารานี (อิหร่าน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ออสการ์ ซีเกอร์ต (โปแลนด์) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)
นาดากะ (ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ ฮามาดา อัซมานี (โมร็อกโก) นาทีที่ 0:15 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)
ริกิโตะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เจิง จาวบิน (จีน) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต)
บาโตเชียร์ แบตไซค์ฮาน (มองโกเลีย) ชนะทีเคโอ อาร์ลีซอน นูนีส (บราซิล) นาทีที่ 1:17 ของยก 3 (MMA รุ่นแบนตัมเวต)
เออร์ดีนบายาร์ ซอลมอน (มองโกเลีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ คัตสึอากิ อาโอยากิ (ญี่ปุ่น) (MMA รุ่นแบนตัมเวต)