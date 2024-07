“ก้องศึก” ต้อนแต้ม “โจอาคิม” ด้าน "เฟรดดี" จัดน็อก "ไก่ชน" ศึก ONE ลุมพินี 72

ศึก ONE ลุมพินี 72 เสิร์ฟความมันเต็มสูบให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยมีจอมบู๊ฝีมือเด็ดร่วมขึ้นสังเวียนต่อสู้ทั้งสิ้น 11 คู่ มอบความเร้าใจให้กับผู้ชมทั่วโลกคู่เอกนำรายการ “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” มวยซ้ายใจเด็ด วัย 24 ปี จากเมืองย่าโมโคราช ดวลคู่ชกต่างชาติรายแรกของรายการนี้ พบกับ “โจอาคิม อูรากี” นักสู้จอมแกร่ง วัย 29 ปี สัญชาติฝรั่งเศส-แอลจีเรีย ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 135.4 ป.ยกแรก “ก้องศึก” ที่น้ำหนักมาเกินจากตกลงไว้ 0.4 ป. เน้นดูเชิงออกมาสู้แบบไม่ประมาท ช่วงที่เหลือนักชกเจ้าถิ่นใช้แผนดับเครื่องชนเดินลุยสาดอาวุธครบมือใส่ “โจอาคิม” จนมีอาการแผ่วให้เห็น ครบ 3 ยก “ก้องศึก” ทุบนิ่ม “โจอาคิม” ด้วยคะแนนเอกฉันท์ คว้าแต้มชัยที่ 4 จาก 6 ไฟต์ พร้อมเปิดซิงปิดจ็อบเหนือนักชกผู้มาเยือนได้สมใจคู่เอกภาคอินเตอร์ “อเล็กซ์ โรเบิร์ตส์” มวยเก๋า วัย 35 ปี จากออสเตรเลีย ดีกรีอดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์ ท้าชน “เบย์บูลาต อิซาเอฟ” จอมบู๊สายถึก วัย 30 ปี จากรัสเซีย ผู้เจนเวที ONE ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.)ไฟต์นี้จบลงเร็วเกินคาด หลังยกแรกผ่านไปเพียง 33 วินาที เมื่อ “อเล็กซ์” พลาดท่าเอาขาลงไม่ดีในจังหวะกอดรัดกับคู่ชกบริเวณมุมเวที ร่วงลงไปนอนเจ็บฝืนลุกขึ้นมาสู้ต่อไม่ไหว ผู้ชี้ขาดบนเวทีตัดสินยุติการชก ส่งผลให้ “เบย์บูลาต” เป็นฝ่ายเอาชนะทีเคโอไปได้แบบเหงื่อยังไม่ทันออกโดยค่ำคืนนี้มี 2 กำปั้นฝีมือเยี่ยมแสดงผลงานโดดเด่นถูกใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” รับโบนัสพิเศษติดมือกลับไปคนละ 350,000 บาท แบบไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7 แสนบาท (เจ็ดแสนบาท) ได้แก่ “เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี” และ “เพชรน้ำโขง มงคลเพชร”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 72คู่เอก ก้องศึก แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โจอาคิม อูรากี (มวยไทย แคตช์เวต 135.4 ป.)คู่รอง เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เยลเต้ บลอมเมิร์ต (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)เป็นต่อ เอสพี.กันสาดแป๊ะมีนบุรี ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ธงสยาม ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป.)เพชรน้ำโขง มงคลเพชร ชนะน็อก ลูกขวัญ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว นาทีที่ 2:48 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)เมืองลาว เกียรติธงยศ ชนะคะแนนเอกฉันท์ สองแผ่นดิน ช.แก้ววิเศษ (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)เบย์บูลาต อิซาเอฟ ชนะทีเคโอ อเล็กซ์ โรเบิร์ตส์ นาทีที่ 0:33 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นไลต์เฮฟวีเวต 205-225 ป.)เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี ชนะน็อก ไก่ชน ส.ยิ่งเจริญการช่าง นาทีที่ 2:59 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)ปฏักนิล ซินบีมวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาจิด คาริมี (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)อาคีฟ กูลูซาดา ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮารูโตะ ยาซูโมโตะ (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 128 ป.)สุมิตร บายาน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ วิลล์ ดรูวิท (MMA รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)เคร็ก ฮัตชิสัน ชนะซับมิชชัน บรรพต เลิศไธสง นาทีที่ 1:57 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)