“ยอดเหล็กเพชร” บดชนะ “ป้อมเพชร” ด้าน “กิ่งซางเล็ก” ถล่ม “ธานท์ ซิน” ศึก ONE ลุมพินี 120

ศึก ONE ลุมพินี 120 ไม่ทำให้แฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลกต้องผิดหวัง โดยจอมบู๊ทั้ง 24 คน ต่างงัดฟอร์มออกมาโชว์สุดฝีมือ เสิร์ฟความเดือดตั้งแต่ต้นจนจบรายการ เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอก “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” จอมทำลายล้าง วัย 30 ปี จากร้อยเอ็ด เปิดศึกชิงชัยแต้มต่อเนื่องกับ
“ป้อมเพชร พานทองยิม” กำปั้นใจสู้ วัย 26 ปี จากบุรีรัมย์ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต
เปิดฉากยกแรก “ยอดเหล็กเพชร” ปักหลักสู้ซัดอาวุธแบบเน้น ๆ ส่วน “ป้อมเพชร” อาศัยชิงจังหวะสวนกลับได้แม่นยำ เกมเริ่มเดือดขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในยก 3 ที่ “ป้อมเพชร” บุกแบบถวายหัวจนเรียกแผลแตกจาก “ยอดเหล็กเพชร” การต่อสู้ดำเนินไปอย่างคู่คี่สูสีตลอด 3 ยก กรรมการจึงเกิดเสียงแตก ยกให้ “ยอดเหล็กเพชร” เป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง)
คู่รอง “กิ่งซางเล็ก ว.คำชำนาญ” มวยอาวุธหนัก วัย 24 ปี จากบุรีรัมย์ สลัดอาการป่วยกลับมาซัดเดือดกับ “ธานท์ ซิน” นักสู้ใจเด็ด วัย 20 ปี จากเมียนมา ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต
ศึกนี้ปิดฉากเร็วเกินคาด เมื่อ “กิ่งซางเล็ก” เดินเกมรุกครบเครื่อง ทั้งสาดแข้ง หมัดขวา และหมัดซ้าย สอย “ธานท์ ซิน” ลงไปกองครบสามนับ ปิดเกมชนะทีเคโออย่างเร้าใจภายในเวลาเพียง 1:11 นาที ของยกแรก ชนะน็อกสองไฟต์ติดกันอย่างสวยงาม พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท เป็นครั้งที่ 3 คืนความมั่นใจเต็มเปี่ยม
คู่เอกภาคอินเตอร์ “บริซ เดลวัล” อดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 26 ปี จากแอลจีเรีย รับน้อง “แมร์ต อัสลาน” มวยป้ายแดง วัย 20 ปี จากตุรกี ในกติกามวยไทย 148 ป.
เริ่มยกแรก “บริซ” อาศัยความได้เปรียบจากรูปร่างสูงใหญ่ เดินสาดอาวุธใส่ต่อเนื่อง จนทำให้ “แมร์ต” มวยแทนของไฟต์นี้มีแผลแตกตั้งแต่ต้นเกม จากนั้น “บริซ” ยังเดินลุยเตะต่อย ก่อนเร่งเครื่องในยก 3 และปิดเกมเอาชนะทีเคโอ “แมร์ต” อย่างเด็ดขาด ผงาดคว้าชัยแรกบนสังเวียน ONE ได้สำเร็จ
การแข่งขันในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีจอมบู๊ 3 ราย ทำผลงานถูกใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงได้รับโบนัสพิเศษไปทันทีคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมยอดเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ได้แก่ “จูราอิ อิชิอิ”, “กิ่งซางเล็ก ว.คำชำนาญ” และ “วุฒิไกร ว.จักรวุฒิ”
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 120
คู่เอก ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ป้อมเพชร พานทองยิม (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)
คู่รอง กิ่งซางเล็ก ว.คำชำนาญ ชนะทีเคโอ ธานท์ ซิน (เมียนมา) นาทีที่ 1:11 ของยกแรก
(มวยไทย รุ่นฟลายเวต)
วุฒิไกร ว.จักรวุฒิ ชนะทีเคโอ โมฮาเหม็ด ตาวฟิก (โมร็อกโก) นาทีที่ 1:26 ของยกแรก
(มวยไทย รุ่นฟลายเวต)
คาซาน ซาโลมอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ บราซิล เอกเมืองนนท์ (มวยไทย 126 ป.)
คูเซน ซาโลมอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ร็อกกี แกงการูมวยไทย (ไทย/สหราชอาณาจักร) (มวยไทย 130 ป.)
ยอดอนุชา ป.ประจันสี ชนะคะแนนเอกฉันท์ จ้าวอินทรีย์ พีเค.แสนชัย (มวยไทย 120 ป.)
บริซ เดลวัล (แอลจีเรีย) ชนะทีเคโอ แมร์ต อัสลาน (ตุรกี) นาทีที่ 2:09 ของยก 3 (มวยไทย 148 ป.)
โอมาร์ เอล ฮาลาบี (เลบานอน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซอ นอง์ อู (เมียนมา) (มวยไทย 128 ป.)
จูราอิ อิชิอิ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก ฮาร์ เลง์ ออม (เมียนมา) นาทีที่ 2:16 ของยก 3 (มวยไทย 120 ป.)
กัมป์ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาง ไห่หยาง (จีน) (คิกบ็อกซิ่ง 138 ป.)
ซาร์ดอร์ การิมโบเอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ จัง ซอน กิว (เกาหลีใต้) (MMA รุ่นฟลายเวต)
อิตซูกิ ฮิราตะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ อาร์ตี คาตรี (อินเดีย) (MMA รุ่นอะตอมเวต)