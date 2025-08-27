เดือดแน่! “ยูกิ” ขอหักด่าน “ซุปเปอร์เล็ก” ผงาดเป็นเครื่องจักรนักเตะคนใหม่

“ยูกิ โยซะ” ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่ง วัย 27 ปี จากญี่ปุ่น ลั่นพร้อมลุยแลกแข้งกับ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” หรือ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เพื่อประกาศตัวเป็น “เครื่องจักรนักเตะ” คนใหม่ โดยทั้งคู่จะสู้กันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก ONE 173 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
นับตั้งแต่เซ็นสัญญากับ ONE เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา “ยูกิ” โชว์ผลงานร้อนแรงต่อเนื่อง โดยเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “เอลบรุส ออสมานอฟ” จากรัสเซีย และ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ในไฟต์ล่าสุด ตอนนี้เจ้าตัวมั่นใจเต็มที่พร้อมชนแกร่ง “ซุปเปอร์เล็ก” เป็นรายต่อไป โดยให้สัมภาษณ์กับสื่อนอกไว้ว่า
“จุดแข็งของ ซุปเปอร์เล็ก คือการชกสไตล์คิกบ็อกซิ่ง โดยไม่อาศัยเทคนิคมวยไทยเลย เขาใช้แค่ลูกเตะและหมัดก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีฝีมือระดับไหน เขามีสายตาเฉียบคมและการยืนคุมระยะยอดเยี่ยมมาก”
“ไฟต์นี้ เราจะขึ้นสังเวียนไปเตะกันให้ขาแหลกไปข้างหนึ่ง และไม่แน่ว่าผมอาจจะก้าวขึ้นมาเป็น ‘เครื่องจักรนักเตะ’ คนใหม่ก็เป็นได้”
ล่าสุด “ซุปเปอร์เล็ก” เพิ่งทำเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต หล่นบนตาชั่ง ก่อนพ่ายคะแนนเอกฉันท์ต่อ “นาบิล อานาน” ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม “ยูกิ” คาดหวังว่า “ซุปเปอร์เล็ก” จะเรียกฟอร์มกลับมาได้แน่นอน
“นักสู้ก็มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีด้วยกันทั้งนั้น ไฟต์นี้จะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งแฟน ๆ ให้ความสนใจมาก ผมหวังว่าจะได้เห็น ซุปเปอร์เล็ก คืนฟอร์มเก่ง เพราะไฟต์ล่าสุดเขาเหมือนไม่ใช่คนเดิม ครั้งนี้ ผมอยากเห็น ซุปเปอร์เล็ก ตัวจริงกลับมา”