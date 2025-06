ยังไม่หมดไฟ! “ซุปเปอร์เล็ก” ยันพร้อมสู้ต่อแต่ขอฟื้นฟูร่างกายให้ดีก่อน

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ออกมาโต้กระแสดรามา ยืนยันว่าตนเองยังไม่หมดไฟในการต่อสู้ แม้ล่าสุดจะถูกริบเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยบนตาชั่ง และพ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับ “นาบิล อานาน” เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เฉพาะกาล ในศึก ONE 172 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมาหลังจบไฟต์ดังกล่าว “ซุปเปอร์เล็ก” ห่างหายจากโลกออนไลน์ไปพักใหญ่ ทำให้แฟนมวยอดแสดงความเป็นห่วงไม่ได้ โดยเกรงว่านักชกคนดังจะหมดไฟในการต่อสู้และไร้ความกระหายอยากขึ้นสังเวียน ล่าสุด “ซุปเปอร์เล็ก” ได้ออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจน ผ่านรายการ ONE Podcast EP.15 ซึ่งออกอากาศไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยยืนยันว่าช่วงนี้ตนแค่ขอพักฟื้นร่างกายก่อนเท่านั้น และถ้าพร้อมเต็มร้อยเมื่อไหร่ จะได้เห็นเขากลับมาลุยต่อแน่นอน“ช่วงที่ผ่านมา ผมแทบจะหายไปจากโซเชียลเลยครับ ใช้เวลาหนึ่งเดือนกลับไปอยู่บ้าน ใช้ชีวิตกับตัวเอง ครอบครัว และเพื่อน ๆ จนแทบไม่ได้ดูมวยเลยด้วยซ้ำ”“หลายคนถามว่าหลังแพ้ นาบิล ผมยังอยากชกอยู่ไหม? หมดไฟหรือเปล่า? จริง ๆ แล้วเป้าหมายของผมยังอีกไกล ผมยังไม่ได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่น 145 ปอนด์ ยังไม่มีโอกาสป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นนี้ และยังไม่ได้แชมป์มวยไทยรุ่น 135 ปอนด์ ผมเชื่อว่าตัวเองยังไปต่อได้ เพียงแค่ตอนนี้ ขอหยุดพักสักระยะครับ”“ขอฝากให้ทุกคนช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ผมยังไม่หมดไฟ และจะกลับมาในเวอร์ชันพร้อมเต็มร้อยแน่นอนครับ”