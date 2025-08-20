“ฮาวเวลล์” สร้างประวัติศาสตร์แชมป์ ยูเอส อเมเจอร์ อายุน้อยสุด

เมสัน ฮาวเวลล์ จากโธมัสวิลล์ รัฐจอร์เจีย เอาชนะ แจ็คสัน เดอะ ฟริดจ์ เฮอร์ริงตัน จากดิกสัน รัฐเทนเนสซี ในการแข่งชันรอบสุดท้ายแมตช์ชิงชนะเลิศ 36 หลุม คว้าแชมป์ “ยูเอส อเมเจอร์” ครั้งที่ 125 ด้วยชัยชนะขาดลอย 7 และ 6 ที่สนามดิ โอลิมปิก คลับ เลคคอร์ส เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอมริกา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา
เมสัน ฮาวเวลล์ ในวัยเพียง 18 ปี 1 เดือน 3 สัปดาห์ กลายเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดอันดับสามที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลแฮฟเมเยอร์ ได้ โดยอายุน้อยกว่า ไทเกอร์ วูดส์ ซึ่งคว้าแชมป์แรกของเขาเมื่อปี 1994 ตอนอายุ 18 ปี 7 เดือน โดยฮาวเวลล์จะได้รับเหรียญทองและครองถ้วยรางวัลแฮฟเมเยอร์ 1 ปี พร้อมทั้งสลักชื่อบนแผ่น ยูเอสจีเอ แชมเปี้ยน ปี 2025 ที่จัดแสดงในฮอลล์ ออฟ แชมเปียน ที่พิพิธภัณฑ์ยูเอสจีเอ รวมทั้งได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่อย่าง ยูเอส อเมเจอร์ 10 ปี และยูเอส โอเพ่น 2026 รวมถึงมีสิทธิ์ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ 2026 หากยังคงสถานะสมัครเล่น และสิทธิ์เข้าแข่งขัน ดิ โอเพ่น แชมเปียนชิพ 2026 หากยังคงสถานะสมัครเล่น
ขณะที่นักกอล์ฟไทยผลงานดีสุดในรายการนี้เป็น ฟีฟ่า-พงศภัค เหล่าภักดี ที่เข้าถึงรอบ 64 คน ก่อนพ่ายต่อ ริทาโร่ นากาโนะ 1 อัพ ขณะที่ ทีเค รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ ไม่ผ่านรอบสโตรกเพย์