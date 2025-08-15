จอร์ชชี ดวงมณี แพ้คู่ปรับเก่ารอบ 16 คนกอล์ฟ ยูเอส อเมเจอร์

จอร์ชชี ดวงมณี นักกอล์ฟดาวรุ่งไทย ทำผลงานในศึก ยูเอส อเมเจอร์ 2025 ที่สนาม ดิ โอลิมปิก คลับ (เลค คอร์ส และ โอเชียน คอร์ส) พาร์ 70, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐฯ ด้วยการผ่านเข้าถึงรอบ 16 คนสุดท้าย ก่อนพ่าย เอริค ลี นักกอล์ฟอเมริกัน คู่ปรับเก่า
รายการ ยูเอส อเมเจอร์ เป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น โดยที่ผ่านมามีโปรชื่อดังหลายรายเคยผ่านการคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วอย่าง ไทเกอร์ วู้ดส์ ที่เคยได้แชมป์สามสมัยติดระหว่างปี 1994-96
จอร์ชชี ดวงมณี มือดับ 54 ของโลก ในระดับสมัครเล่น ลงเล่นรอบ 32 คนสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ส.ค. (ตามเวลาท้องถิ่น) ด้วยการพบกับ ทิม ไวเดอเมเยอร์ นักกอล์ฟเยอรมัน ก่อนเอาชนะได้อย่างหวุดหวิดโดยต้องเล่นถึงหลุม 19
จากนั้น จอร์ชชี ดวงมณี ต้องเล่นรอบ 16 คนสุดท้ายต่อในวันเดียวกัน โดยพบกับ เอริค ลี ซึ่งนับเป็นการแมตช์รีแมตช์จาก NCAA Final ที่ จอร์ชชี (มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย) แพ้ เอริค ลี (มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตต) อย่างหวุดหวิด 1 แต้มหลุมสุดท้าย
ในการเล่นรอบ 16 คนสุดท้าย จอร์ชชี ดวงมณี เริ่มต้นได้ดีนำ 1 แต้ม หลังจากจบหลุม 10 ก่อนที่สุดท้ายจะ เอริค ลี จะแซงชนะไป 2 อัพ ส่งผลให้นักกอล์ฟไทยพลาดเข้าไปเล่นรอบ 8 คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดาย