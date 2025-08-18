"พลิกโฉมคิกบ็อกซิ่งไทย" ศึกชิงแชมป์ประเทศไทย 2025 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังกับกรุงเทพมหานคร จัดศึกชิงแชมป์ประเทศไทย "Thailand Kick Boxing Championship 2025" ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมา กับเบื้องหลังความทุ่มเทสู่การเป็นเจ้าภาพร่วม และก้าวสำคัญในการปลุกกระแสคิกบ็อกซิ่งให้ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ สร้างนักกีฬาพันธุ์ใหม่ให้วงการพร้อมก้าวสู่ระดับสากล
สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับวงการกีฬาคิกบ็อกซิ่ง ด้วยการจัดการแข่งขันรายการ "Thailand Kick Boxing Championship 2025" ณ ศูนย์กีฬาบางกอก อารีน่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จและการเติบโตแบบก้าวกระโดดของกีฬาชนิดนี้ในประเทศไทย
ภายใต้การนำของ นางสาวทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย ได้เผยว่า "การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม มีนักกีฬาเข้าร่วมประลองฝีมือมากกว่า 700 คน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬาสมัครเล่นและเยาวชนทั่วประเทศ"
"ความสำเร็จของการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงจำนวนผู้เข้าร่วม แต่ยังเป็นการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา บุคลากร และสร้างประสบการณ์การแข่งขันระดับประเทศที่ได้มาตรฐาน การจัดงานครั้งนี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการผลักดันให้การแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นรายการประจำปีที่มั่นคงและยั่งยืน"
ความมุ่งมั่นทุ่มเทของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งฯ และการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมถึงความร่วมมือในฐานะเจ้าภาพร่วมจากกรุงเทพมหานคร ที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่และอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน คือหัวใจสำคัญที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การแข่งขัน Thailand Kick Boxing Championship 2025 ไม่เพียงแต่สร้างแชมป์คนใหม่ให้กับวงการ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้เดินตามแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาทักษะ และเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าวงการคิกบ็อกซิ่งของไทยกำลังก้าวไปสู่จุดที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างแน่นอน