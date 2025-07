โหวตให้ฉ่ำ “อสมท” ร่วมกับ “โซนิกซ์ ยูธ” พร้อมเปิดโหวต ผู้เข้าชิง 5 รางวัล “Y Entertain Awards 2025”

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จับมือกับ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ จำกัด โดย ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล จัดงานประกาศรางวัล “Y Entertain Awards 2025” พร้อมผลักดันบันเทิง Y ของไทยสู่ระดับสากล ล่าสุดพร้อมเปิดโหวตรอบแรกโดยการให้ร่วมเสนอชื่อผู้เข้าชิงทั้ง 5 สาขารางวัล Y Couple of the Year (คู่จิ้นฟินเวอร์) รางวัลที่มอบให้แก่คู่นักแสดงซีรีส์วายไทย Boys’ Love หรือ Girls’ Love ที่แสดงคู่กันได้อย่างประทับใจเป็นที่ชื่นชอบของมหาชน, Prince of Boys’ Love (นักแสดงนำ Boys’ Love เจ้าเสน่ห์) รางวัลที่มอบให้แก่นักแสดงนำชายซีรีส์วายไทย Boys’ Love ที่เป็นที่ชื่นชอบและได้รับการสนับสนุนจากมหาชน, Princess of Girls’ Love (นักแสดงนำ Girls’ Love พราวเสน่ห์) รางวัลที่มอบให้แก่นักแสดงนำหญิงซีรีส์วายไทย Girls’ Love ที่เป็นที่ชื่นชอบและได้รับการสนับสนุนจากมหาชน, Rising Star Couple (คู่ชิปดาวรุ่ง) รางวัลที่มอบให้แก่คู่นักแสดงนำซีรีส์วายไทย Boys’ Love หรือ Girls’ Love ที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรก และ Most Popular Y Novel (นิยาย Y ยอดนิยม) รางวัลที่มอบให้แก่นิยายวายไทย Boys' Love หรือ Girls' Love ที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์และได้รับความนิยมจากมหาชน โดยสามารถร่วมเสนอชื่อได้ทาง https://yentertainawards.mcot.net/ เพียงเข้าไปเลือกสาขาที่ต้องการ พิมพ์ชื่อที่อยู่ในใจ พร้อมกดส่ง ซึ่งร่วมเสนอชื่ออย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่วันพุธที่ 16 ก.ค. นี้พลาดไม่ได้ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล “Y Entertain Awards 2025” พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายไทยก้าวสู่ระดับสากล สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกแพลตฟอร์มของอสมท #Yentertainawards2025 #MCOT #ช่อง9กด30