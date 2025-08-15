กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบทุนการศึกษาปี 2568 รวม 31,892,400 บาท

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) จัดพิธีอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคคลากรทางกีฬา ประจำปี 2568 จำนวน 494 ทุน รวมมูลค่า 31,892,400 บาท พร้อมสนับสนุนการพัฒนาไปสู่นักกีฬากำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายจักรพรรดิ์ คล่องพยาบาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง Paviillion AB โรงแรม เดอะแกรนด์
นายจักรพรรดิ์ คล่องพยาบาล เผยว่า “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากีฬาในทุกมิติ รวมถึงการดูแลความเป็นอยู่ของนักกีฬา ผมในฐานะผู้กำกับดูแลกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักกีฬาอย่างรอบด้านนโยบาย การมอบทุนการศึกษา เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับนักกีฬาไทย ซึ่งมีพื้นเพ และสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันทั่วประเทศ สำหรับเยาวชนที่มีศักยภาพและทักษะด้านกีฬา แต่ขาดโอกาสทางการศึกษา กองทุนฯ จึงมอบโอกาสนี้เพื่อให้นักกีฬาสามารถเรียนควบคู่กับการเล่นกีฬาได้”
“ทุนการศึกษายังเป็นการต่อยอดให้เมื่อนักกีฬายังแข่งขันอยู่ ก็สามารถศึกษาต่อเพื่อประกอบอาชีพเสริม และในระยะยาว เมื่อถึงวันที่รีไทร์จากวงการกีฬา ก็ยังมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง”
“ผมขอชื่นชมและให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติ รวมถึงนักกีฬาจากสมาคมกีฬาจังหวัดทุกคน ที่ทุ่มเทฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างเต็มที่ และขอให้รักษาวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทั้งด้านกีฬาและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการเติบโตของนักกีฬาในทุกด้าน เพื่อให้พวกเขาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”
ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เผยว่า “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมนักกีฬา รวมถึงบุคลากรทางการกีฬา ให้สามารถทุ่มเทเวลากับการฝึกซ้อมได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทุนการศึกษาที่มอบให้นักกีฬามีบทบาทสำคัญในการสร้างความสบายใจและสมาธิ ช่วยให้นักกีฬาฝึกซ้อมควบคู่กับการเรียนได้อย่างสมดุล เพราะแม้การทุ่มเทให้กับกีฬาเพียงอย่างเดียวอาจสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะสั้น แต่ในระยะยาว เมื่อถึงวันที่ต้องเลิกเล่นกีฬา อาชีพและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงยังต้องอาศัยการศึกษาเป็นพื้นฐาน”
“เราต้องการให้กองทุนฯ เป็นกลไกที่ส่งเสริมทั้งเส้นทางกีฬาและการศึกษาไปพร้อมกัน เพื่อให้นักกีฬามีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต ทุนการศึกษาที่กองทุนฯ มอบให้นั้น ครอบคลุมนักกีฬาหลายกลุ่ม ตั้งแต่นักกีฬาทีมชาติที่มีผลงานระดับนานาชาติ นักกีฬาระดับจังหวัด ที่คัดเลือกจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและเยาวชนแห่งชาติ ไปจนถึงนักกีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และโครงการของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงเวทีโลก”
ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมาจนถึงปีการศึกษา 2568 รวมระยะเวลา 20 ปี มีนักกีฬาที่ได้รับทุนตลอดระยะเวลาดังกล่าว จำนวน 3,886 คน รวมเป็นเงินกว่า 448 ล้านบาท สำหรับในการพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2568 ตามหลักเกณฑ์ ประกาศกำหนดการพิจารณาให้ทุนการศึกษา มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับทุน การสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 494 ทุน รวมเป็นเงิน 31,892,400 บาท บาท มี รายละเอียดดังนี้
ผู้ได้รับทุนรายใหม่ จำนวน 494 ทุน รวมเป็นเงิน 31,892,400 บาท ประกอบด้วย 1. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 300 คน รวมเป็นเงิน 19,811,800 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (ค่าใช้จ่ายที่จ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์) เป็นเงิน 14,793,400 บาท และค่าเล่าเรียนตามใบเสร็จของสถาบันการศึกษาและเป็นไปตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ ค่าเล่าเรียนที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นเงิน 5,018,400 บาท
2.สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 194 คน รวมเป็นเงิน 12,080,600 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (ค่าใช้จ่ายที่จ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์) เป็นเงิน 9,285,200 บาท และค่าเล่าเรียนตามใบเสร็จของสถาบันการศึกษาและเป็นไปตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นเงิน 2,795,400 บาท