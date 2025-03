"รถถัง" จัดหมัดซ้ายน็อก "ทาเครุ" กู้หน้านักชกไทย "ตะวันฉาย" แพ้สุดช็อก ศึก ONE 172

ยิ่งใหญ่สมการรอคอยสำหรับการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 30 ปี ของญี่ปุ่น ในศึก ONE 172 เมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ ไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา จัดเต็มความมันด้วยการโชว์ผลงานของนักสู้แถวหน้าระดับโลกคับคั่ง ส่งตรงให้แฟนมวยใน 195 ประเทศ ได้ร่วมลุ้นระทึกพร้อมกันทุกวินาทีคู่เอกของรายการ “ทาเครุ เซกาวา” นักชกขวัญใจเจ้าถิ่น วัย 33 ปี ท้าชนเดือด “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต วัย 27 ปี ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยก ปรากฏว่าเกมจบลงไวเกินคาด เมื่อ “รถถัง” เอาชนะทีเคโอด้วยการปล่อยหมัดฮุกซ้ายสุดคมส่ง “ทาเครุ” ร่วงนั่งมึนลุกไม่ไหว โดยใช้เวลาไป 1:20 นาทีของยกแรกเท่านั้น ทำเอาแฟนเจ้าบ้านอึ้งไปตาม ๆ กัน พร้อมรับโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์ (ราว 1.7 ล้านบาท) กลับบ้านสมใจคู่รองของรายการเป็นศึกชิงเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล ระหว่าง "ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย" ราชัน ONE มวยไทย รุ่นนี้ ปะทะ "มาซาอากิ โนอิริ" นักชกเจ้าถิ่นดีกรีแชมป์ โดย 2 ยกแรก "ต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันไม่มียอม แต่ "มาซาอากิ" มางัดทีเด็ดในยก 3 ปล่อยหมัดส่งราชันมวยไทย หล่นไปโดนนับ 8 ก่อนจะไล่ถลุงอาวุธเป็นชุดปิดเกมไว ได้ขึ้นแท่นแชมป์โลกเฉพาะกาล พร้อมกระชากโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์ และคว้าตั๋วสู่ไฟต์ชิงบัลลังก์กับ "ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์" แชมป์โลกคนปัจจุบันในไฟต์ต่อไปส่วน “โจนาธาน ดิ เบลลา” นักสู้ฝีมือดี วัย 28 ปี ตัวแทนอิตาลี-แคนาดา วัดฝีมือ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” จอมแข้งรุ่นใหญ่ วัย 41 ปี โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล เป็นเดิมพัน ผลปรากฏว่า “ดิ เบลลา” อาศัยความสดและความว่องไวเดินบดขยี้ “สามเอ” ได้ชัดเจนกว่า ครบ 5 ยก “ดิ เบลลา” ชนะคะแนนเอกฉันท์ คว้าสิทธิ์เปิดศึกรีแมตช์รวบเข็มขัดกับเจ้าของคนปัจุบัน “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” ต่อไปด้าน “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต วัย 23 ปี ขึ้นทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกจาก “คานะ โมริโมโตะ” ผู้ท้าชิงสาวดีกรีแชมป์คิกบ็อกซิ่ง วัย 32 ปี โดยทั้งคู่ยืนซัดกันมันหยดกับผู้ท้าชิงตลอด 5 ยก โดยสุดท้าย “เพชรจีจ้า” เป็นฝ่ายแจกอาวุธได้จะแจ้งกว่า จึงเอาชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์ รั้งเข็มขัดกลับไทยได้สำเร็จต่อด้วยคู่รีแมตช์ที่หลายคนรอคอย "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" ปะทะ "นาบิล อานาน" ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 3 ยก แม้จะไม่ได้มีเข็มขัดเป็นเดิมพัน แต่เกมก็เดือดมันขั้นสุด โดย "นาบิล" โชว์เซอร์ไพรส์อัดหมัดใส่ "ซุปเปอร์เล็ก" หล่นลงไปโดนนับ 8 ตั้งแต่ยกแรก ก่อนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟอาวุธชุดใหญ่ ทำเอา “ซุปเปอร์เล็ก” เข้าไม่ติด สุดท้ายจึงได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์ล้างแค้นได้สำเร็จขณะที่ตัวแทนจากไทยอีก 3 รายที่เหลือทำผลงานไม่เข้าเป้า โดยตกเป็นฝ่ายพ่ายให้กับนักชกเจ้าบ้านทั้งหมด ได้แก่ “รักษ์ เอราวัณ” แพ้น็อก “นาดากะ โยชินาริ” ในยก 3, “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” แพ้คะแนนเอกฉันท์ “ชิมอน” และ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” แพ้คะแนนเอกฉันท์ “ริวเซอิ คุมางาอิ”โดยสรุปในศึกนี้มีนักสู้ฝีมือดี 4 คน ที่โชว์ฟอร์มได้ใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าเงินโบนัสคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.7 ล้านบาท) ได้แก่ “อาเดรียน ลี”, “ยูยะ วากามัตสึ”, “มาซาอากิ โนอิริ” และ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” รวมยอดทั้งสิ้นกว่า 6.7 ล้านบาท (หกล้านเจ็ดแสนบาท) ในอีเวนต์เดียวคู่เอก รถถัง จิตรเมืองนนท์ ชนะน็อก ทาเครุ เซกาวา (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 1:20 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์)คู่รอง มาซาอากิ โนอิริ (ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย นาทีที่ 1:55 ของยก 3 (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล)ยูยะ วากามัตสึ (ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ อาเดรียโน โมราเอส (บราซิล) นาทีที่ 3:39 ของยกแรก (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต)โจนาธาน ดิ เบลลา (อิตาลี/แคนาดา) ชนะคะแนนเอกฉันท์ สามเอ ไก่ย่างห้าดาว (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล)เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ชนะคะแนนเอกฉันท์ คานะ โมริโมโตะ (ญี่ปุ่น) (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต)นาบิล อานาน (แอลจีเรีย/ไทย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)นาดากะ โยชินาริ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก รักษ์ เอราวัณ นาทีที่ 2:40 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)ชินยะ อาโอกิ (ญี่ปุ่น) ชนะซับมิชชัน เอดูอาร์ด โฟลายัง (ฟิลิปปินส์) นาทีที่ 0:53 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต)ฮิโรกิ อากิโมโตะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ จอห์น ลินีเคอร์ (บราซิล) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต)อาเดรียน ลี (สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์) ชนะซับมิชชัน ทาเคฮารุ โอกาวา (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 1:03 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต)ชิมอน (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)ฮิว (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก ซากาเรีย เอล จามารี (โมร็อกโก) นาทีที่ 2:12 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต)ริวเซอิ คุมางาอิ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง (คิกบ็อกซิ่ง 132 ป.)