ชุดใหญ่ไฟกะพริบ! ONE แถลงความยิ่งใหญ่ศึก ONE 172 อัดแน่น 14 คู่ อาทิตย์ 23 มี.ค.นี้

นับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่การแข่งขันต่อสู้สุดยิ่งใหญ่บนดินแดนอาทิตย์อุทัย ศึก ONE 172 จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการให้แฟนกีฬาจาก 195 ประเทศ ได้สนุกกันแบบเต็มอิ่ม ณ สังเวียน ไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.นี้ เริ่มเวลา 14.00 น. ตามเวลาไทยโดยเมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา ONE ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวศึก ONE 172 ขึ้นที่ ชินจูกุ ซูมิโตโม ฮอลล์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักกีฬาซูเปอร์สตาร์คู่ไฮไลต์ขึ้นเวทีเปิดเผยถึงความพร้อมล่าสุดให้สื่อมวลชนได้รับทราบศึกนี้รับประกันความเดือดด้วยการขนนักกีฬาชั้นแนวหน้าของโลกมาปะทะฝีมือกันถึง 14 คู่ โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE เป็นเดิมพันมากถึง 5 เส้นด้วยกัน ซึ่งมีตัวแทนจากไทยร่วมโชว์ผลงานถึง 9 คน และมี 5 คนที่จะได้ขึ้นทำศึกเดิมพันเข็มขัด 4 เส้น ภายในอีเวนต์เดียว“บอสชาตรี” ชาตรี ศิษย์ยอดธงโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอของ ONE เป็นผู้เปิดงาน พร้อมพูดถึงความน่าสนใจของศึก ONE 172 ที่พร้อมมอบประสบการณ์สุดล้ำค่าให้กับผู้ชมแบบลืมไม่ลง“แนวคิดหลักของศึก ONE 172 คือ ‘ญี่ปุ่นปะทะทั่วโลก’ ไม่เคยมีรายการไหนที่เราจะได้เห็นนักสู้ที่เก่งที่สุดของญี่ปุ่นต่อสู้เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศกับนักสู้ที่เก่งที่สุดจากทั่วโลกมากขนาดนี้มาก่อน มันน่าตื่นเต้นจริง ๆ ที่ได้นำนักสู้เก่ง ๆ จากทุกสารทิศมาแข่งขันที่นี่”“ผมพยายามจัดไฟต์ระหว่าง ‘ทาเครุ vs รถถัง’ มานานแล้ว และผมทายว่าคู่เอกนี้จะต้องมีคนโดนน็อก ไม่ว่า ทาเครุ จะน็อก รถถัง หรือ รถถัง จะน็อก ทาเครุ คู่นี้จะต้องเป็นไฟต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คิกบ็อกซิ่งในรอบ 60 ปี แฟน ๆ จากทั่วโลกต่างตื่นเต้นและจะเป็นไฟต์ที่ดุเดือดมาก”สำหรับคู่เอกของรายการ “ทาเครุ เซกาวา” ซูเปอร์สตาร์ขวัญใจเจ้าถิ่น พร้อมบู๊กับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยกโดย “ทาเครุ” ออกมาแสดงความมั่นใจก่อนชกว่า “ผมชกใน K1 ตั้งแต่เปิดตัวจนเป็นแชมป์สามรุ่น สำหรับผม นี่คือความท้าทายครั้งสุดท้ายในอาชีพของตัวเองแล้ว เหตุผลที่ผมอยากเจอ รถถัง เพราะเขาคือเบอร์หนึ่ง เขาเคยครองแชมป์มายาวนาน และผมต้องการเป็นที่หนึ่งของโลก ผมจึงต้องการสู้กับเขา”ด้าน “รถถัง” เองก็แทบอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอกับ “ทาเครุ” เช่นกัน “ผมติดตาม ทาเครุ ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะได้เซ็นสัญญากับ วัน แชมเปียนชิพ เขามีดีกรีเป็นถึงแชมป์ K1 ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะได้เจอกัน ผมเป็นตัวแทนคนไทยและอยากทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ผมจะสู้ให้ดุเดือดที่สุดให้สมกับแฟนมวยรอคอย”ขณะที่คู่รอง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ขอข้ามสายมาล่าความสำเร็จในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ประกาศท้าชนเจ้าถิ่น “มาซาอากิ โนอิริ” ในศึกชิงเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาลโดย “ตะวันฉาย” เปิดใจว่า “ไฟต์นี้ผมมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ผมได้ศึกษาดูผลงานของ มาซาอากิ มาตลอด เขาเป็นมวยที่ต่อยหมัด เตะขา ได้น่ากลัว และครั้งนี้ชกที่ญี่ปุ่นด้วย เขาคงไม่ยอมง่าย ๆ แน่ ผมจะไม่ประมาทคู่ชกแน่นอน และต้องทำให้เต็มที่ครับ”ส่วนฝั่ง “มาซาอากิ” เผยด้วยความมั่นใจว่า “ผมตื่นเต้นกับไฟต์นี้และอยากชกกับ ตะวันฉาย จริง ๆ ผมตั้งตารอไฟต์นี้มานานและรู้ว่าเขาเป็นนักชกที่เก่งมากขนาดไหน ไม่เฉพาะมวยไทย แต่คิกบ็อกซิ่งด้วยผมอยากพิสูจน์ฝีมือของตัวเองใน วัน แชมเปียนชิพ อยากให้ทุกคนติดตามไฟต์นี้ด้วยครับ”คู่ต่อมาที่หลายคนสนใจ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ลุยรีแมตช์ป้องบัลลังก์มวยไทยจาก “นาบิล อานาน” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาลงานนี้ “ซุปเปอร์เล็ก” แสดงความยินดีถึงการได้กลับมาชกที่ญี่ปุ่นอีกครั้งว่า “ผมรู้สึกดีใจที่ บอสชาตรี ได้นำผมมาชกที่ญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทย รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นำแม่ไม้มวยไทยเข้ามาโชว์ที่นี่อีกครั้ง ในวันที่ 23 มี.ค.นี้ ทุกคนจะได้เห็นมวยไทยในรูปแบบของผมครับ”ขณะที่ “นาบิล” เผยถึงความพร้อมล่าสุดก่อนเจอคู่ปรับเก่าว่า “ผมชกกับ พี่ซุปเปอร์เล็ก ครั้งแรกเมื่อราว สองปีก่อน จากวันนั้นผมเติบโตขึ้นมากและได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง สำหรับไฟต์ที่จะเจอกันในภาคสองนี้ ผมจะทำเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะและขอบคุณทุก ๆ คนที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมครับ”ข้ามไปกันที่การดวลกันของ 2 อดีตราชันคิกบ็อกซิ่ง ระหว่าง “โจนาธาน ดิ เบลลา” นักชกมากฝีมือจากอิตาลี-แคนาดา ปะทะ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” จอมบู๊รุ่นใหญ่ โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล เป็นเดิมพันทาง “โจนาธาน” เผยความรู้สึกถึงการได้เจอกับรุ่นพี่เก๋าเกมอย่าง “สามเอ” ว่า “ผมต้องขอขอบคุณ คุณชาตรี และ วัน แชมเปียนชิพ ที่ให้ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์ใหญ่ที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ นับเป็นเกียรติมากที่ได้โอกาสลงแข่งขันที่นี่กับตำนานอย่าง สามเอ ครับ”ส่วน “สามเอ” ตอบกลับแบบคมคายน่าประทับใจว่า “ผมรู้สึกดีใจที่ได้มาชกที่ญี่ปุ่น คู่ชกผมคือ ดิ เบลลา เขาเป็นมวยที่เก่งกติกาคิกบ็อกซิ่ง แต่ผมจะมาชนะเขา เพื่อเอาเข็มขัดกลับประเทศไทยให้ได้ ผมเชื่อว่าในโลกนี้มีสิ่งมหัศจรรย์ แล้วผมจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขครับ”ปิดท้ายที่ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เตรียมขึ้นป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกจาก “คานะ โมริโมโตะ” ผู้ท้าชิงสาวดีกรีแชมป์คิกบ็อกซิ่ง ที่หวังโชว์ฟอร์มเก่งชิงเข็มขัดมาครองในบ้านเกิดให้ได้โดย “เพชรจีจ้า” เผยถึงศึกสำคัญในครั้งนี้ว่า “ไฟต์นี้เป็นครั้งแรกที่หนูมาชกในต่างประเทศ และได้มาเจอกับ คานะ ซึ่งเป็นมวยที่เก่ง มีความเร็ว และใช้หมัดได้ดี หนูดูเขาชกตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาใน ONE เขาเป็นแชมป์ K-1 หลายเส้น งานนี้สู้กันสนุกแน่นอนเพราะต่างคนต่างตั้งใจจะเปิดเกมแลก หนูจะชกออกมาให้เต็มที่ค่ะ”โอกาสนี้ “คานะ” ตอบกลับแบบไว้ลายเจ้าบ้านว่า “ฉันรู้สึกซาบซึ้งมากกับการได้ชิงแชมป์โลกในประเทศญี่ปุ่น ฉันคิดว่า เพชรจีจ้า คือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันและแข็งแกร่งที่สุดในรุ่นอะตอมเวตด้วย แต่คนเดียวที่จะชนะเธอได้คือฉัน ฉันจึงตั้งตารอไฟต์นี้และอยากชิงเข็มขัดมาครองให้ได้”นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาที่ร่วมแถลงข่าว อาทิ “อาเดรียโน โมราเอส” จากบราซิล ที่เปิดศึกชิงบัลลังก์ ONE MMA รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง กับคู่ปรับเก่า “ยูยะ วากามัตสึ” นักชกเจ้าถิ่น และ “มารัต กริกอเรียน” เทพคิกบ็อกซิ่งจากอาร์เมเนีย ที่วัดฝีมืออีกหนึ่งนักสู้เจ้าบ้านอย่าง “คาอิโตะ โอโนะ” โดยทั้งหมดพร้อมสู้กันแบบสุดฝีมือเพื่อให้สมฐานะงานใหญ่ระดับโลกศึก ONE 172 วันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.68 เริ่มเวลา 14.00 น. รับชมสดในรูปแบบ เพย์-เพอร์-วิว (PPV) เท่านั้น โดยแฟนกีฬาที่รับชมในประเทศไทยสามารถซื้อ PPV ได้ในราคาสุดคุ้มเพียง 200 บาท เฉพาะช่วง Early Bird ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มี.ค.นี้ และยังมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินโบนัส 350,000 บาท เป็นรางวัลพิเศษอีกด้วย กดซื้อที่ลิงก์ visit.onefc.com/ONE172PPVTH