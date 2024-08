ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 81 ที่ห้ามพลาด / คอลัมน์ “TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

เผยโฉม 11 คู่มวยสุดเดือดออกมาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับรายการใหญ่ประจำไตรมาส 3 ศึก ONE ลุมพินี 81 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 มีคู่ให้น่าติดตาม และน่าชมเพียบเริ่มที่คู่เอกนำรายการเป็นการพบกันของ 2 อดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทย ระหว่าง ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล วัย 33 ปี จากพัทลุง ที่เตรียมกลับมาโชว์สกิลมวยไทยหนที่ 2 ใน ONE พบกับ “โจ ณัฐวุฒิ” นักชกวัย 35 ปี จากเมืองย่าโมโคราชปัจจุบัน ซุปเปอร์บอน รั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต และฝากผลงานล่าสุดในกติกามวยไทย คือการขึ้นท้าชิงบัลลังก์จาก ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อเดือน ธ.ค.66 หลังจากนั้น ได้โอกาสในการกลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง อีกครั้ง และสามารถพาตัวเองขึ้นไปนั่งบัลลังก์เฉพาะกาล ของรุ่นได้สำเร็จ ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ มารัต กริกอเรียน คู่ปรับเก่าชาวอาร์เมเนีย ในศึก ONE ลุมพินี 58ด้าน “โจ ณัฐวุฒิ” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ได้แสดงฝีมืออันยอดเยี่ยมในศึก ONE 167 เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยการเปิดศึกภาค 2 ท้าชิงเข็มขัดมวยไทยจาก ตะวันฉาย และสามารถต่อกรกับแชมป์โลกรุ่นน้องได้อย่างสนุกสุดมันก่อนจะพลาดโอกาสคว้าตำแหน่งแชมป์มวยไทย มาครองเป็นครั้งแรกไปอย่างฉิวเฉียดตามโลกโซเชียลแฟนมวยทั่วโลกต่างเรียกร้องอยากเห็น ซุปเปอร์บอน และ โจ ได้โอกาสวัดฝีมือกันสักครั้ง และด้วยศักดิ์ศรี ประกอบกับการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในฐานะผู้ท้าชิงบัลลังก์ของทั้งคู่ จึงทำให้ ONE จัดให้ทั้งคู่มาวัดฝีมือกันตามคำเรียกร้องของแฟนๆ ทันที ในฐานะคู่เอกของรายการใหญ่ ศึก ONE ลุมพินี 81 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเหมือนเป็นไฟต์อุ่นเครื่องของ โจ ณัฐวุฒิ ก่อนมีคิวพบ ตะวันฉาย ภาค 3 ที่บ้านของตัวเอง ณ แอตแลนต้า สหรัฐฯ ใน ONE 169นอกเหนือจากคู่เอกแล้ว ทาเครุ เซกาวา นักชกซูเปอร์สตาร์ วัย 32 ปี จากญี่ปุ่น ก็จะได้โอกาสคัมแบ็กกลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้ง โดยจะพบกับ แบล็คแพนเธอร์ นักชกชาวไทยอาวุธครบมือ วัย 24 ปี ที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักคว้าชัยมาแล้ว 3 ไฟต์ติด โดยจะสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวตทาเครุ ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักชกคิกบ็อกซิ่งเก่งกาจที่สุดในโลกเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์ ได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมสังกัด ONE เมื่อเดือน เม.ย.65 และเปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE 165 ที่ญี่ปุ่น เมื่อช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ในฐานะผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ของ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ก่อนจะพ่ายไปขณะที่ แบล็คแพนเธอร์ ฟอร์มกำลังฮอตเกินต้านคว้าชัยมา 3 ไฟต์รวด โดยผลงานล่าสุดจัดการหวดก้านคอน็อก อาลี ซาลโดเอฟ ในศึก ONE Fight Night 23 เมื่อ 6 ก.ค.ที่ผ่านมาอีกหนึ่งคู่เดือดเป็นการพบกันของ 2 อดีตราชันคิกบ็อกซิ่ง ระหว่าง ฮิโรกิ อากิโมโตะ อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต วัย 31 ปี จากญี่ปุ่น พบกับ อิเลียส เอ็นนาฮาชิ อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต วัย 28 ปี ชาวดัตช์-โมร็อกโก ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตนอกจากนี้ นาบิล อานาน กำปั้นที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆ และเพิ่งได้รับสัญญาชกใน ONE รายการใหญ่ไปหมาดๆ ก็มีคิวขึ้นปะทะ ซอ ลิน อู นักชกจากเมียนมา ที่เพิ่งได้สัญญา ONE ใหญ่ มาเช่นกัน เสมือนการวัดฟอร์มน้องใหม่ของ ONE Championship ไปในตัวคู่มวยคู่อื่นๆ ก็ถือว่าน่าจับตามองไม่แพ้กัน ทั้งการปะทะกันระหว่าง เสือแบล็ค กับ กุหลาบดำ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต, สามเอ นักชกจอมเก๋า คัมแบ็คขึ้นสังเวียน พบ อัคราม รวมไปถึง น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย ที่หวังเดินหน้าเก็บชัยต่อเนื่องหลังทำเข็มขัดหลุด ซึ่งคู่แข่งของเขาถือเป็นศัตรูตัวฉกาจที่เพิ่งได้สัญญา ONE ใหญ่ อย่าง เคียมรัน นาบาติส่วนกำปั้นชื่อดังคนอื่นๆ ก็มีคิวขึ้นสังเวียนในรายการนี้เช่นกัน ทั้ง ชาโด้ (พบ โมฮัมเหม็ด), จ้าวเสือใหญ่ (พบ สุริยันต์เล็ก), เสือคิม ( พบ โอทิส) เรียกได้ว่าแฟนหมัดมวยไม่ควรพลาดไฟต์นี้ด้วยประการทั้งปวง