ทีมไทยแลนด์แน่นปึ้ก! 6 กำปั้นผนึกกำลังลั่นกลองรบ ศึก ONE Fight Night 24

แฟนมวยชาวไทยเตรียมเสียงเชียร์กันให้พร้อม เพื่อให้กำลังใจ 6 นักชกเชื้อสายไทย ได้แก่ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์”, “เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99”, “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ”, “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์”, ”นักรบ แฟร์เท็กซ์” และ “นาบิล อานาน” ที่เตรียมควงแขนขึ้นสังเวียนล่าแต้มชัยสุดสำคัญในศึก ONE Fight Night 24 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น.ของวันเสาร์ที่ 3 ส.ค.นี้เริ่มที่คู่เอกนำรายการ “จาร์เร็ด บรูกส์” อดีตแชมป์โลก ONE การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จากสหรัฐอเมริกา คว้าโอกาสลุ้นหวนคืนสู่บัลลังก์อีกครั้ง ด้วยการประชันฝีมือกับ “กุสตาโว บาลาร์ต” นักสู้เตี้ยมหาภัยจากคิวบา โดยมีเข็มขัดเฉพาะกาล เป็นรางวัลของผู้ชนะขณะที่คู่รอง “แดเนียล เคลลี” นางฟ้าคนสวย เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) คนแรกในประวัติศาสตร์ จากสหรัฐอเมริกา ได้ฤกษ์ป้องกันบัลลังก์ครั้งแรก พบกับ “เมซซา บาสโตส” นักรัดสาวอันตรายจากบราซิล ที่กวาดความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกด้าน “ฟิลิปเป โลโบ” นักสู้หมัดคม ดีกรีอดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์ ชาวบราซิล เตรียมสวมบทรุ่นพี่สุดโหด ด้วยการรับน้องนักกีฬา ONE ป้ายแดง อย่าง “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งหมัดยางยืด เชื้อสายไทย – แอลจีเรีย – ฝรั่งเศส ที่จะมาเปิดตัวบนเวทีระดับโลกเป็นครั้งแรก โดยจะวัดฝีมือกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)ร่วมด้วยการเปิดศึกภาค 2 ระหว่าง “เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99” พบกับ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” ที่จะขึ้นชกในฐานะนักกีฬา ONE บนเวทีระดับโลกเป็นครั้งแรก ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) โดยที่ผลการแข่งขันภาคแรกในศึก ONE ลุมพินี 41 เมื่อเดือน พ.ย.66 เป็นทางด้าน “นักรบ” ที่ทำแสบหยุดสถิติไร้พ่ายของ “เด็ดดวงเล็ก” ด้วยการกดหมัดชนะทีเคโอในยกสุดท้ายขณะที่ “ดีมิทรี คอฟตุน” มวยอันตราย จากรัสเซีย คว้าโอกาสทองในการแจ้งเกิดบนเวที ONE ด้วยการเข้ามาเสียบแทน “ฟิลิปเป โลโบ” ที่ถูกสลับให้ย้ายไปรับน้อง “นาบิล อานาน” โดยจะพบกับ “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” นักสู้มากฝีมือดีกรียอดมวยปี 2564 ที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองบนเวที ONE อีกครั้งในรอบเกือบ 2 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตทางด้าน “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” มวยซ้ายอาวุธหนัก ผู้คว้าสัญญานักกีฬา ONE คนแรกจากเวที ONE ลุมพินี พกความมุ่งมั่นตั้งใจมาเกินร้อย ขอแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกให้ได้ โดยจะพบกับ “เคร็ก โคกลีย์” นักสู้มากประสบการณ์จากไอร์แลนด์ ที่จะมาโชว์ฝีมือบนเวที ONE ครั้งแรก ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตปิดท้ายด้วย “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” นักสู้ก้านยาว ลูกครึ่งไทย-มาเลย์ ที่เดิมทีจะได้แลกเดือดกับ “ทองพูน พีเค.แสนชัย” แต่เนื่องจาก “ทองพูน” ป่วยกะทันหันจึงทำให้ขอถอนตัว ก่อนจะได้ “ซากาเรีย เอล จามารี” มวยหมัดรุ่นใหญ่จากโมร็อกโก ที่เคยเอาชนะ “ทองพูน” มาในไฟต์ล่าสุด ขันอาสาขัดตาทัพในช่วงโค้งสุดท้าย โดยทั้งคู่จะปะทะกันในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 128 ป.โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 24คู่เอก จาร์เร็ด บรูกส์ vs กุสตาโว บาลาร์ต (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป. เฉพาะกาล)คู่รอง แดเนียล เคลลี vs เมซซา บาสโตส (ชิงแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)ฟิลิปเป โลโบ vs นาบิล อานาน (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 vs นักรบ แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)ชามิล กาซานอฟ vs อารอน คานาร์เต (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 135-145 ป.)ดีมิทรี คอฟตุน vs เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)ทาอิกิ นาอิโตะ vs อีเลียส มาห์มูดี (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)เคอิโตะ ยามาคิตะ vs โยซูเกะ ซารูตะ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ vs เคร็ก โคกลีย์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)เอ็งค์ ออร์กิล vs คาร์โล บูมินาอัง (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ vs ซากาเรีย เอล จามารี (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)หยู เหยา ปุย vs เอมี เพอร์นี (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh