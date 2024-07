หมัดยางยืดออกฤทธิ์! “นาบิล” ปิดเกมไว “กุหลาบดำ” คว้าสัญญา ONE ใหญ่

ศึก ONE ลุมพินี 69 สาดความบันเทิงเต็มขั้นให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ทั่วโลก เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยมีนักสู้แถวหน้าของวงการร่วมโชว์ฝีมืออันยอดเยี่ยมทั้งสิ้น 12 คู่ ทำให้บรรดากองเชียร์ได้ร่วมลุ้นการแข่งขันสุดระทึกตลอดทั้งรายการคู่เอกนำรายการ “ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ยอดมวยหมัดดุ วัย 25 ปี จากสุรินทร์ รับน้องนักชกก้านยาว “นาบิล อานาน” วัย 20 ปี เชื้อสายไทย - แอลจีเรีย - ฝรั่งเศส ที่ขยับขึ้นมาบู๊ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.) เป็นครั้งแรกหลังระฆังยกแรกดัง “กุหลาบดำ” อาศัยความหนักเดินหน้าอัด “นาบิล” อย่างดุดันจนอีกฝ่ายเกิดอาการเป๋ ให้เห็นในช่วงท้ายยก แต่ยังใช้อาวุธยาวโต้กลับไม่มียอม ยกถัดมา “นาบิล” เร่งเครื่องร้อนบุกกระหน่ำทั้งศอกและเข่าใส่ “กุหลาบดำ” จนร่วงได้นับ 8 ก่อนตามแทงเข่าเข้าที่หน้า เอาชนะน็อกในยกที่ 2 โดยนอกจากได้โบนัส 350,000 บาท เป็นครั้งที่สองแล้ว ยังคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาทไปครองได้อย่างสวยงามคู่รองรายการ “นนทชัย จิตรเมืองนนท์” เจ้าของตำแหน่งแชมป์มวยไทยชาย รุ่น 68 กก. จากศึก Road To ONE Thailand ซีซัน 2 เปิดตัวครั้งแรกพบกับ “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา” จอมบู๊จากอิตาลี ที่มาประเดิมรายการนี้เช่นเดียวกัน โดยสู้กันในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 150 ป.ยกแรก “นนทชัย” เปิดตัวมาดีปล่อยหมัดใส่ “อเลสสิโอ” เรียกนับค้ำเอาไว้ได้ ก่อนแลกอาวุธกันดุเดือดต่อเนื่อง แม้ยก 3 นักสู้ทีมเยือนจะเร่งเครื่องเอาคืนแต่สุดท้ายไล่ไม่ทัน ครบ 3 ยก “นนทชัย” เป็นฝ่ายได้รับการชูมือชนะคะแนนเอกฉันท์ ประเดิมก้าวแรกใน ONE ลุมพินี ด้วยชัยชนะสมใจคู่เอกภาคอินเตอร์ “แฝดอโยธยา” พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัย นักชกเก๋าเกม วัย 33 ปี จากเมืองกรุงเก่า เปิดศึกวัดพลังแกร่งภาคสองกับ “ซอ ลิน อู” จอมบู๊สายทรหด วัย 32 ปี จากเมียนมา ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 149.2 ป.เปิดฉากมาทั้งสองฝ่ายเน้นดูเชิงเป็นหลัก ก่อนที่ช่วงปลายยกแรก ต่างเร่งเครื่องสาดอาวุธใส่กันอย่างดุเดือด ยกสอง “ซอ ลิน อู” ได้จังหวะปล่อยหมัดอัปเปอร์คัตขวาเข้าเต็มคาง ส่งกำปั้นเจ้าถิ่นร่วงลงไปนอนแผ่หลาคาพื้นผ้าใบ ปิดจ็อบเอาชนะน็อกไปได้ โดยเพิ่มสถิติเป็นชนะ 3 ไฟต์รวดและคว้าโบนัส 350,000 บาท เป็นครั้งที่สอง พ่วงด้วยตั๋วผ่านทางเลื่อนชั้นสู่การเป็นนักกีฬาสังกัด ONE สำเร็จโดยค่ำคืนนี้มี 7 นักสู้ปล่อยของออกอาวุธครบเครื่องโดนใจของบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” สั่งเบิกโบนัสพิเศษแจกให้ทันทีคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.45 ล้านบาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท) ได้แก่ “คัตสึอากิ อาโอยากิ”, “อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ”, “อิกโก โอตะ”, “ซอ ลิน อู”, “ซันเดย์ บูมเด็กเซียน”, “ไม้ซางคำ ส.ยิ่งเจริญการช่าง” และ “นาบิล อานาน”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 69คู่เอก นาบิล อานาน ชนะน็อก กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย นาทีที่ 2:54 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)คู่รอง นนทชัย จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อาเลสสิโอ มาลาเทสตา (มวยไทย แคตช์เวต 150 ป.)บัวเขียว ป.เปาอินทร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ รักสยาม ส.บุญมีฤทธิ์ (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)ไม้ซางคํา ส.ยิ่งเจริญการช่าง ชนะน็อก เพชรแสนสุข โชติบางแสน นาทีที่ 1:53 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 120 ป.)ซันเดย์ บูมเด็กเซียน ชนะทีเคโอ ชูทรัพย์ ส.สละชีพ นาทีที่ 1:01 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)มังกร บูมเด็กเซียน ชนะคะแนนเอกฉันท์ แก่นเหล็ก ส.โชคมีชัย (มวยไทย แคตช์เวต 120 ป.)ซอ ลิน อู ชนะน็อก พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัย นาทีที่ 0:29 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 149.2 ป.)เอลบรุส ออสมานอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เหมียว เอ้าฉี (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)อิกโก โอตะ ชนะน็อก บีเอ็ม แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 1:48 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ ชนะซับมิชชัน ชานกี คาราอูล นาทีที่ 3:39 ของยกแรก (MMA แคตช์เวต 125.6 ป.)เซเลสต์ ฮันเซน ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาซามิ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)คัตสึอากิ อาโอยากิ ชนะทีเคโอ จุง จุน ฮี นาทีที่ 4:47 ของยกแรก (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)