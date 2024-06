ศอกเดียวจบ “นักรบ” สยบซ่า “ทาเกียร์” คว้าสัญญา ONE สำเร็จ ศึก ONE ลุมพินี 67

ศึก ONE ลุมพินี 67 จัดเต็มการแข่งขันสุดมันโดนใจแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้จากทั่วโลก เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยยกพลจอมบู๊ฝีมือเยี่ยมปะทะแกร่งกันทั้งสิ้น 11 คู่ ทำให้เหล่ากองเชียร์ได้ร่วมชมส่งพลังเชียร์แบบสุดเสียงตลอดทั้งรายการคู่เอกนำรายการ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” มวยขวาเข่าคม วัย 25 ปี จากสุรินทร์ เจองานยากพบกับ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” นักกีฬา ONE วัย 30 ปี จากรัสเซีย ที่เคยสู้กับนักชกไทยแถวหน้ามาแล้วหลายราย ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.)หลังสาดอาวุธใส่กันพอหอมปากหอมคอ จุดจบก็มาเร็วเกินคาดเมื่อ “นักรบ” ได้จังหวะปักศอกขวาเข้าเต็มหน้า “ทาเกียร์” ปิดเกมเพียงนาทีที่ 2:02 ของยกแรก ส่งผลให้เพิ่มสถิติชนะเป็น 8 จาก 9 ไฟต์ และคว้าโบนัส 350,000 บาท ได้เป็นครั้งที่ 5 พร้อมกับหยิบตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นสู่ วัน แชมเปียนชิพ เป็นคนที่ 16 ของรายการนี้คู่เอกภาคอินเตอร์ “ก้องไกล ส.สมหมาย” ยอดมวยบู๊ใจถึง วัย 25 ปี จากพิษณุโลก เปิดหน้าชนน้องใหม่ “โอทิส แว็กฮอร์น” นักสู้หนุ่ม วัย 22 ปี จากอังกฤษ เจ้าของสถิติโหดชกอาชีพไร้พ่าย 7 ไฟต์ ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 140 ป.ไฟต์นี้ “ก้องไกล” เปิดตัวได้อย่างดุดันเรียกนับ 8 จากคู่ชกได้ก่อนถึงสองครั้งในยกแรก แต่เกมกลับมาพลิกอย่างเหลือเชื่อในยกตัดสินเมื่อ “โอทิส” ซัดศอกกลับสุดคมใส่เต็มหน้า “ก้องไกล” ทวงนับ 8 คืนได้ถึงสองครั้ง ก่อนตามปิดจ็อบเอาชนะทีเคโอได้อย่างสุดมัน ยืดสถิติชนะรวดเป็นไฟต์ที่ 8 พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท ได้ทันทีในไฟต์เปิดตัว ขณะที่ “ก้องไกล” ยังไม่ฟื้นแพ้รวด 3 ไฟต์ในรายการนี้โดยค่ำคืนนี้มี 5 จอมบู๊ผลงานฮอต ออกอาวุธเข้าตาของบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” สั่งจ่ายโบนัสพิเศษติดกระเป๋าให้ทันทีคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ได้แก่ “ฮารุยูกิ ทานิตสึ”, “โอทิส แว็กฮอร์น”, “ทองลำพูน เอฟเอ.กรุ๊ป”, “สมิงดำ ลูกสวน” และ “นักรบ แฟร์เท็กซ์”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 67- คู่เอก นักรบ แฟร์เท็กซ์ ชนะน็อก ทาเกียร์ คาลิลอฟ นาทีที่ 2:02 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คู่รอง สมิงดำ ลูกสวน ชนะน็อก เพชรสีคิ้ว ก.กัมปนาท นาทีที่ 2:43 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- แป๊ะยิ้ม ส.บุญมีฤทธิ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรปวริศ ส.สมหมาย (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)- คอปเตอร์ ส.สมหมาย ชนะคะแนนเอกฉันท์ คีรีหลวง ช.ห้าพยัคฆ์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- ก้องสุรินทร์ สจ.เล็กเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ นิโคลัส เลตเท ซิลวา (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- ทองลำพูน เอฟเอ.กรุ๊ป ชนะน็อก ประกายเพชรเล็ก อีมิเน้นท์แอร์ นาทีที่ 2:55 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)- โอทิส แว็กฮอร์น ชนะทีเคโอ ก้องไกล ส.สมหมาย นาทีที่ 1:34 ของยก 3 (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)- โม เทต ออง ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ คาซูกิ ยามากิชิ (มวยไทย แคตช์เวต 141 ป.)- ฮารุยูกิ ทานิตสึ ชนะทีเคโอ เหงียน วัน ธันฮ์ นาทีที่ 2:49 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 116 ป.)- คาอิโตะ โอดะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ จัน น็อก เหลิง (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- โคโกะ โอฮาระ ชนะคะแนนเอกฉันท์ สาวรัตน ศิษย์ครูเจี๊ยบ (มวยไทย แคตช์เวต 117 ป.)