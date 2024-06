มาเร็วเคลมเร็ว “จ้าวเสือใหญ่” จัดน็อกไว ดับฝัน “ผึ้งหลวง” ศึก ONE ลุมพินี 65

ศึก ONE ลุมพินี 65 มอบความบันเทิงให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้อย่างเต็มอิ่มหัวใจ เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยยกพลจอมบู๊มากความสามารถมาปะทะฝีมือกันทั้งสิ้น 12 คู่ ทำให้บรรดาเอฟซีจากทั่วทุกมุมโลกได้ลุ้นการแข่งขันสุดมันตั้งแต่ต้นจนจบรายการคู่เอกนำรายการ “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” นักสู้อาวุธครบเครื่อง วัย 22 ปี จากเมืองกรุง ท้าชนของแรง “ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า” มวยขาลุยสู้ไม่ถอย วัย 24 ปี จากอุบลราชธานี ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.)ไฟต์นี้จบไวเกินคาด เมื่อ “จ้าวเสือใหญ่” อาศัยความเร็วและแม่นยำเดินลุยแหลก ก่อนกดหมัดฮุกซ้ายเรียกนับ 8 คู่ชกได้ก่อน แม้ “ผึ้งหลวง” ยังอึดลุกขึ้นมาได้ไว แต่กลับโดน “จ้าวเสือใหญ่” ย้ำแผลเดิมจนมึนหัวทิ่มไปต่อไม่ไหว ส่งให้ “จ้าวเสือใหญ่” ปิดเกมเร็วในนาทีที่ 2:11 ของยกแรก หยุดสถิติไร้พ่าย 6 ไฟต์ และดับฝันคว้าสัญญา ONE ของอีกฝ่าย พร้อมได้โบนัส 350,000 บาท กลับบ้านเป็นครั้งที่ 4คู่เอกภาคอินเตอร์ “อวตาร พีเค.แสนชัย” มวยใจใหญ่ วัย 30 ปี จากสระบุรี เช็กความสด “อับดาลลาห์ ดายาคีเอฟ” จอมแสบ วัย 20 ปี จากรัสเซีย ที่เก็บชัยชนะมาแล้ว 2 ไฟต์ติด ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ แคตช์เวต (147 ป.)สองยกแรก “อวตาร” ขนอาวุธออกมารับมือความสดของ “อับดาลลาห์” อย่างไม่เกรงกลัว ก่อนที่ยกตัดสินนักชกเจ้าถิ่นออกอาการแรงตก ปล่อยให้จอมบู๊ทีมเยือนที่ขยันออกอาวุธ เดินหน้าโจมตีเข้าเป้าชัดเจนกว่า จบครบ 3 ยก “อัลดาลลาห์” ไล่อัดเบียดชนะด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ยืดสถิติไร้พ่ายไฟต์ที่ 3 ให้ตัวเองสำเร็จนอกจากนั้น สัปดาห์นี้ยังมีนักสู้ฝีมือแกร่งที่สามารถคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.5 ล้านบาท) เพิ่มอีกหนึ่งราย ได้แก่ “คาร์โล บูมินาอัง” นักสู้จากฟิลิปปินส์ ที่แสดงความดุดันเอาชนะซับมิชชัน “ชายัน ออร์ซัค” ตัวแทนจากมองโกเลีย - รัสเซีย วัย 32 ปี ในนาทีที่ 2:39 ของยก 2ส่งผลให้ยืดสถิติชนะรวด 5 ไฟต์ติดและคว้าโบนัส 350,000 บาท ได้เป็นครั้งที่ 2 พร้อมกลายเป็นนักกีฬา MMA คนที่สองจากเวที ONE ลุมพินี ที่ได้สิทธิ์ไปลุย วัน แชมเปียนชิพ และนับเป็นคนที่ 15 จากรายการนี้ที่คว้าโอกาสไปลุยระดับโลก ต่อจาก “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ที่ทำสำเร็จในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อ 5 เม.ย.ที่ผ่านมาโดยค่ำคืนนี้ มี 5 นักชกหัวใจปิดเกม ทำผลงานโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” กวาดเงินโบนัสพิเศษเข้าบัญชีคนละ 350,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ได้แก่ “คาร์โล บูมินาอัง”, “สำราญสิงห์ ศิษย์ฉลองศักดิ์”, “ทหารเอก นายกเอท่าศาลา”, “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” และ “วัชรพล พีเค.แสนชัย”เท่านั้นไม่พอยังมีการมอบรางวัล “ONE ซูเปอร์แฟน” รายที่ 6 ให้กับ “คุณรุ้ง” กชภัท พีรวุฒิ แม่ค้าสาวจากเชียงใหม่ ที่ชื่นชอบเชียร์กีฬามวยไทย เพราะชื่นชอบในความหล่อเหลาและแข็งแกร่งของนักกีฬา คว้าเงิน 100,000 บาท กลับบ้านไปแบบสุดเซอร์ไพรส์- คู่เอก จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะน็อก ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า นาทีที่ 2:11 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)- คู่รอง เพชรภูผา เอกปู่ยีนส์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โล่เงิน ส.สมหมาย (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)- วัชรพล พีเค.แสนชัย ชนะทีเคโอ เพชรน้ำคํา พันธ์ดักษ์รัตนบุรี นาทีที่ 2:04 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 119 ป.)- ทหารเอก นายกเอท่าศาลา ชนะน็อก เพชรน้องเนย นกเขากม.11 นาทีที่ 2:17 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 119 ป.)- แมนยู ศิษย์เจ๊นิ่ม ชนะคะแนนเอกฉันท์ จงอางศึก ส.เทพพิทักษ์ (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)- สำราญสิงห์ ศิษย์ฉลองศักดิ์ ชนะน็อก จิ้งหรีดทอง กีล่าสปอร์ต นาทีที่ 0:28 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)- อับดาลลาห์ ดายาคีเอฟ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก อวตาร พีเค.แสนชัย (มวยไทย แคตช์เวต 147 ป.)- ดีมิทรี คิรีเอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ตัน มิน ออง (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)- จาง จินฮู ชนะคะแนนเอกฉันท์ โซอิชิโร อาระตะ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)- คาร์โล บูมินาอัง ชนะซับมิชชัน ชายัน ออร์ซัค นาทีที่ 2:39 ของยก 2 (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)- เรียวสุเกะ ฮอนดะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เรียวสุเกะ โนดะ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- หาว ฉ่วย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชิกะ มาซาฮิโร (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)